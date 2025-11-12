РУ
    14:10, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана возложил цветы к «Могиле неизвестного солдата» в Москве

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу «Могила неизвестного солдата», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Программу второго дня государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.

    Фото: Акорда

    — После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией Казахстана. Казахстан внес значительный вклад в Великую Победу. На фронт были призваны свыше 1,2 млн наших соотечественников, около половины из них погибли на войне. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, — говорится в сообщении.

    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Владимир Путин Россия
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
