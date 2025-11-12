РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:04, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Неформальная встреча Президентов Казахстана и России в Кремле завершилась

    Об этом сообщил помощник — пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Акорда

    — Неформальная беседа президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в Кремле продолжалась более 2,5 часа, — говорится в его сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Кремле прошла неформальная встреча Президентов Казахстана и России. Позже было опубликовано фото с неформального ужина Президентов.

    Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву.

    Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    Перед визитом в Москву на страницах «Российской газеты» была опубликована статья Главы нашего государства «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита Президент обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Казахстан Владимир Путин Россия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают