Президенты Казахстана и России провели переговоры

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за исключительное гостеприимство.

— В ходе нашего визита мы воочию убедились в том, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала буквально мельчайшие нюансы данного мероприятия. Для нас государственный визит в Российскую Федерацию — это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств, ведомств, поскольку масштаб сотрудничества действительно уникален, — отметил Президент.

По словам Главы государства, нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались с Российской Федерацией и ни осуществляли сотрудничество.

— Вы сейчас сделали подробнейший анализ того, что сделано и предстоит сделать. Мне трудно что-либо добавить к этому, но хотел бы отметить, что действительно стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами — это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы, как Вы сейчас сказали, развиваются достаточно успешно, — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также заявил, что поставлена задача довести товарооборот до 30 млрд долларов.

— Полагаю, что это очень реальный показатель. В самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели. Особо хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с «Росатомом». Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций, — сказал Глава государства.

Президент РК отметил начало сотрудничества по линии образования.

— Девять российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане, в том числе достаточно известные вузы. Признательны всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Хотел бы отметить тот факт, что Казахский национальный университет впервые открыл, свой филиал на базе Омского университета. Это тоже событие большого значения. Я вообще уделяю очень большое внимание образованию, поскольку считаю, что мы должны создать условия именно молодежи наших государств, передать им эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они хорошо знали друг друга. Наша задача стоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно. Государственный визит Президента Казахстана в данный момент в Российскую Федерацию в значительной степени выполняет данную задачу. Полагаю, что будет иметь продолжение эта практика, в связи с чем я с удовольствием Вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом, — сказал Глава государства в заключение.

Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве подчеркнул, что Казахстан и Россия являются ближайшим партнерами, друзьями и надежными союзниками друг для друга.

— Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Позвольте мне еще раз Вас сердечно поприветствовать в Москве, в Кремле. Мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву сегодня, и члены правительства, и представители бизнес-структур. У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций. Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС. Поэтому у нас насыщенная программа, и она исполняется. Подготовлен меморандум по результатам Вашего сегодняшнего визита, который говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать. Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном, — сказал Владимир Путин.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.