Глава государства провел встречу с Председателем Совета Федерации РФ

В ходе беседы с Валентиной Матвиенко Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает свой визит как рубежное событие.

— Действительно, нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами на новый уровень, — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями о состоявшейся накануне беседе с Президентом России Владимиром Путиным и рассказал о повестке предстоящих переговоров официальных делегаций двух стран.

Фото: Акорда

— Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации, — добавил Глава государства.

Валентина Матвиенко выразила признательность Президенту Казахстана за возможность встретиться. По ее словам, в России придают очень большое значение его государственному визиту.

— Я знаю, что шла очень большая, основательная подготовка Вашего визита. Подготовлены очень серьезная программа и пакет межгосударственных документов, которые будут подписываться лидерами наших государств. Я внимательно прочла Вашу авторскую статью, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в «Российской газете». Вы знаете, ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее, — отметила Председатель Совета Федерации.

Собеседники обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия законодательных органов. Подчеркнута важность качественного законодательного сопровождения всех достигнутых на высшем уровне договоренностей и тесной координации усилий парламентов Казахстана и России.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Валентина Матвиенко ознакомились с фотовыставкой, посвященной казахстанско-российским межгосударственным и межпарламентским отношениям.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.