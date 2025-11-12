РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:49, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства провел встречу с Председателем Совета Федерации РФ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства провел встречу с Председателем Совета Федерации РФ
    Фото: Акорда

    В ходе беседы с Валентиной Матвиенко Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает свой визит как рубежное событие. 

    — Действительно, нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами на новый уровень, — сказал он.

    Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями о состоявшейся накануне беседе с Президентом России Владимиром Путиным и рассказал о повестке предстоящих переговоров официальных делегаций двух стран.

    Глава государства провел встречу с Председателем Совета Федерации РФ
    Фото: Акорда

    — Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации, — добавил Глава государства.

    Валентина Матвиенко выразила признательность Президенту Казахстана за возможность встретиться. По ее словам, в России придают очень большое значение его государственному визиту.

    —  Я знаю, что шла очень большая, основательная подготовка Вашего визита. Подготовлены очень серьезная программа и пакет межгосударственных документов, которые будут подписываться лидерами наших государств. Я внимательно прочла Вашу авторскую статью, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в «Российской газете». Вы знаете, ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее, — отметила Председатель Совета Федерации.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия законодательных органов. Подчеркнута важность качественного законодательного сопровождения всех достигнутых на высшем уровне договоренностей и тесной координации усилий парламентов Казахстана и России.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Валентина Матвиенко ознакомились с фотовыставкой, посвященной казахстанско-российским межгосударственным и межпарламентским отношениям.

    Глава государства провел встречу с Председателем Совета Федерации РФ
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.   

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Внешняя политика Казахстана Россия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают