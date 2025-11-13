Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана

Праздничное мероприятие состоялось в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.

Фото: Акорда

На сцене выступили известные артисты, а также ведущие творческие коллективы, представившие лучшие образцы казахского музыкального и хореографического искусства.

Концерт наглядно продемонстрировал богатство культурных традиций Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами.

По завершении мероприятия главы государств выразили благодарность за концерт и побеседовали с его участниками – Розой Рымбаевой, Марией Мудряк, Ренатом Гайсиным, Алишером Каримовым, Александром Беляковым и Зариной Алтынбаевой.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

14 документов подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров.