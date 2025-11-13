РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:05, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: Акорда

    Праздничное мероприятие состоялось в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.

    Фото: Акорда
    На сцене выступили известные артисты, а также ведущие творческие коллективы, представившие лучшие образцы казахского музыкального и хореографического искусства.

    Концерт наглядно продемонстрировал богатство культурных традиций Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами.

    По завершении мероприятия главы государств выразили благодарность за концерт и побеседовали с его участниками – Розой Рымбаевой, Марией Мудряк, Ренатом Гайсиным, Алишером Каримовым, Александром Беляковым и Зариной Алтынбаевой.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

    14 документов подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров.

