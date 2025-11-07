РУ
    Президенты Казахстана и США провели переговоры в Белом доме

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Подробности встречи будут опубликованы в ближайшее время.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Напомним, программа визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем США Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Затем Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. Кроме того, Токаеву в Вашингтоне были представлены казахстанские IT-стартапы. Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.

    Также Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса. Провел беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко. Президент приветствовал подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 млрд долларов. Документ предусматривает производство не менее трех тысяч единиц сельхозтехники в течение пяти лет на мощностях АО «АгромашХолдинг KZ».

    Позже стало известно, что Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям.

     

