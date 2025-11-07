Президент Казахстана решил наградить американского сенатора Дэйнса орденом «Достық»
Президент Казахстана принял американского сенатора Стива Дэйнса. В ходе встречи с сенатором от Республиканской партии обсуждался вклад парламентской дипломатии в укрепление казахско-американских отношений, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства назвал Стива Дэйнса истинным другом нашей страны и выразил ему признательность за официальное заявление Конгресса, приуроченное ко Дню Республики Казахстан и отражающее давнее стратегическое партнерство между странами.
Собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства Казахстана и США во благо народов обеих стран.
В завершение Президент сообщил, что принял решение наградить сенатора Стива Дэйнса орденом «Достық» I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США.
Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».
Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.
Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.
Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта.