Президент Казахстана решил наградить американского сенатора Дэйнса орденом «Достық»

Глава государства назвал Стива Дэйнса истинным другом нашей страны и выразил ему признательность за официальное заявление Конгресса, приуроченное ко Дню Республики Казахстан и отражающее давнее стратегическое партнерство между странами.



Собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства Казахстана и США во благо народов обеих стран.



В завершение Президент сообщил, что принял решение наградить сенатора Стива Дэйнса орденом «Достық» I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта.