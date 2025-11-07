РУ
    Президент Казахстана решил наградить американского сенатора Дэйнса орденом «Достық»

    Президент Казахстана принял американского сенатора Стива Дэйнса. В ходе встречи с сенатором от Республиканской партии обсуждался вклад парламентской дипломатии в укрепление казахско-американских отношений, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства назвал Стива Дэйнса истинным другом нашей страны и выразил ему признательность за официальное заявление Конгресса, приуроченное ко Дню Республики Казахстан и отражающее давнее стратегическое партнерство между странами. 

    Собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства Казахстана и США во благо народов обеих стран.

    В завершение Президент сообщил, что принял решение наградить сенатора Стива Дэйнса орденом «Достық» I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США. 

    акорда
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

    Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта. 

