Визит Токаева в Вашингтон начался со встречи с Рубио, Латником и Гором
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Государственным секретарем США Марком Рубио и другими представителями Администрации Президента Дональда Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.
Участники встречи обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.
По словам Президента, наша страна поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готова вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.
Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».