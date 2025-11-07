Визит Токаева в Вашингтон начался со встречи с Рубио, Латником и Гором

Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Участники встречи обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.

По словам Президента, наша страна поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готова вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.

Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».