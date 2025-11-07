РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:30, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Визит Токаева в Вашингтон начался со встречи с Рубио, Латником и Гором

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Государственным секретарем США Марком Рубио и другими представителями Администрации Президента Дональда Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Фото: Акорда

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Участники встречи обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.

    Визит Токаева в Вашингтон начался со встречи с Рубио, Латником и Гором
    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.

    По словам Президента, наша страна поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готова вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.

    Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Диана Калманбаева
