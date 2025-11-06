РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:18, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон

    Главу нашего государства встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».

    Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон
    Фото: Акорда

    Напомним, на встрече в Астане Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера Дональда Трампа. 

    Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев США Дональд Трамп
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
