03:18, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон
Главу нашего государства встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».
Напомним, на встрече в Астане Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера Дональда Трампа.
Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.