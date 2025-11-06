Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».

Фото: Акорда

Напомним, на встрече в Астане Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера Дональда Трампа.

Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.