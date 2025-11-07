РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:55, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов

    Подписан Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов, передает  агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов
    Фото: Акорда

    Документ в присутствии Президента Касым-Жомарта Токаева подписали министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. 

    Теги:
    Акорда Казахстан Сотрудничество Редкие металлы Внешняя политика Казахстана США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают