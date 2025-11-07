РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:02, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Токаев принял председателя совета директоров Chevron

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку вклада Chevron в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья.

    токаев
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Президент Казахстана США Дональд Трамп
    Асель Елюбаева
    Автор
