Токаев принял председателя совета директоров Chevron

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку вклада Chevron в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.