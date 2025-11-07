РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:32, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретится с Дональдом Трампом

    О предстоящей встрече президентов Казахстана и Соединенных Штатов Америки сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazinform.  

    Токаев Трамп
    Фото: kp.kz

    — Встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом США Дональдом Трампом ожидается в 04.00 часов по времени Астаны (в 18.00 часов по времени Вашингтона), — говорится в сообщении. 

    Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов. 

     

    Диана Калманбаева
