Касым-Жомарт Токаев встретился с американскими конгрессменами

Президент Казахстана отметил важную роль Конгресса США в укреплении дружественных связей с Казахстаном, выразив признательность парламентариям за их личный вклад в продвижение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

Фото: Акорда

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, деятельность возглавляемой Джимми Панеттой группы дружбы (кокус) «США-Казахстан» в Конгрессе способствует углублению политического диалога, расширению экономической кооперации и связей между народами.

Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров нашей страны. США инвестировали более 100 млрд долларов в экономику Казахстана, что составляет 80% всех инвестиций в регион Центральной Азии.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проинформировал конгрессменов о комплексной политической и экономической модернизации в нашей стране.

В свою очередь члены Конгресса высоко оценили потенциал Казахстана и заявили о готовности поддержать развитие многоплановых двусторонних связей.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил американских парламентариев посетить Казахстан для расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.