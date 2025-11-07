РУ
    22:20, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретился с американскими конгрессменами

    Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев встретился с американскими конгрессменами
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана отметил важную роль Конгресса США в укреплении дружественных связей с Казахстаном, выразив признательность парламентариям за их личный вклад в продвижение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

    Касым-Жомарт Токаев встретился с американскими конгрессменами
    Фото: Акорда

    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, деятельность возглавляемой Джимми Панеттой группы дружбы (кокус) «США-Казахстан» в Конгрессе способствует углублению политического диалога, расширению экономической кооперации и связей между народами.

    Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров нашей страны. США инвестировали более 100 млрд долларов в экономику Казахстана, что составляет 80% всех инвестиций в регион Центральной Азии.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проинформировал конгрессменов о комплексной политической и экономической модернизации в нашей стране.

    В свою очередь члены Конгресса высоко оценили потенциал Казахстана и заявили о готовности поддержать развитие многоплановых двусторонних связей.

    Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил американских парламентариев посетить Казахстан для расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
