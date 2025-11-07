РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:07, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарту Токаеву представили казахстанские IT-стартапы в Вашингтоне

    В рамках своего визита в Вашингтон Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Касым-Жомарту Токаеву представили казахстанские IT-стартапы в Вашингтоне
    Фото: Акорда

    Президенту были представлены первый казахстанский «единорог» Higgsfield AI — платформа для генерации видео кинематографического качества на основе ИИ, Deep Infra — сервис для развертывания и запуска моделей машинного обучения, Valinor — стартап в области биотехнологий, ARC Drones — разработчик автономных беспилотников, а также другие перспективные проекты.

    Касым-Жомарту Токаеву представили казахстанские IT-стартапы в Вашингтоне
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности технологического хаба Silkroad Innovations, осуществляющего поддержку стартапов и талантливой молодежи из стран Центральной Азии в Кремниевой долине.

    Во встрече приняли участие представители более 20 стартапов, общая стоимость которых оценивается в 1,4 млрд долларов, что подтверждает инновационный потенциал национальной IT-экосистемы.

    Касым-Жомарту Токаеву представили казахстанские IT-стартапы в Вашингтоне
    Фото: Акорда

    Глава государства высоко оценил достижения отечественных компаний в сфере высоких технологий и подчеркнул важность реализации стратегической задачи по превращению Казахстана в полностью цифровую страну в течение трех лет.

    — Как Президент страны я поддерживаю вас. Ваша работа важна для будущего нашей страны. Цифровизация, развитие HighTech-индустрии имеют стратегическое значение. Об этом я говорил в своем Послании народу Казахстана, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Касым-Жомарту Токаеву представили казахстанские IT-стартапы в Вашингтоне
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Технологии Акорда США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают