Касым-Жомарту Токаеву представили казахстанские IT-стартапы в Вашингтоне

Президенту были представлены первый казахстанский «единорог» Higgsfield AI — платформа для генерации видео кинематографического качества на основе ИИ, Deep Infra — сервис для развертывания и запуска моделей машинного обучения, Valinor — стартап в области биотехнологий, ARC Drones — разработчик автономных беспилотников, а также другие перспективные проекты.

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности технологического хаба Silkroad Innovations, осуществляющего поддержку стартапов и талантливой молодежи из стран Центральной Азии в Кремниевой долине.

Во встрече приняли участие представители более 20 стартапов, общая стоимость которых оценивается в 1,4 млрд долларов, что подтверждает инновационный потенциал национальной IT-экосистемы.

Фото: Акорда

Глава государства высоко оценил достижения отечественных компаний в сфере высоких технологий и подчеркнул важность реализации стратегической задачи по превращению Казахстана в полностью цифровую страну в течение трех лет.

— Как Президент страны я поддерживаю вас. Ваша работа важна для будущего нашей страны. Цифровизация, развитие HighTech-индустрии имеют стратегическое значение. Об этом я говорил в своем Послании народу Казахстана, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Казахстана прибыл сегодня с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Казахстан и США подписали меморандум по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.