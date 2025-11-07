John Deere выпустит 3000 единиц сельхозтехники в Казахстане

Президент Казахстана назвал партнерство с компанией John Deere ярким примером успешной промышленной кооперации, отражающим общую приверженность развитию современного и эффективного сельскохозяйственного производства.

Глава государства поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнерстве с казахстанским заводом «Агромаш».

Это сотрудничество уже дало ощутимые результаты — с момента запуска производства в мае этого года собрано более 290 единиц техники. Ожидается, что до конца года будет выпущено еще 100 единиц.

Касым-Жомарт Токаев также приветствовал подписание в рамках его текущего визита в США Соглашения о стратегическом партнерстве на сумму 2,5 млрд долларов.

Документ предусматривает производство не менее 3 000 единиц сельхозтехники John Deere в течение 5 лет на мощностях АО «АгромашХолдинг KZ». Кроме того, предполагается создание не менее трех сервисных центров, а также развитие системы обучения персонала.

Напомним, Президент Казахстана в четверг прибыл с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса.