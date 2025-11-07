РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:35, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям

    Этот шаг направлен на оживление Авраамских соглашений как платформы для сотрудничества между Израилем и странами арабского и мусульманского мира под эгидой США, передает собственный корреспондент Kazinform. 

    сша
    Фото: Whitehouse.gov / Tia Dufour

    Как пишет Американское издание Axios, Казахстан и Израиль поддерживают дипломатические отношения более 30 лет, однако новое соглашение, по оценке Вашингтона, станет символом религиозной толерантности и межрегионального диалога.

    В Белом доме отмечают, что присоединение Казахстана станет первым шагом к восстановлению международной поддержки Израиля после войны в секторе Газа. По словам американского чиновника, участие новых мусульманских государств в соглашении «поможет укрепить легитимность Израиля и станет шагом к миру и сотрудничеству в регионе».

    Соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко были ключевым дипломатическим достижением первого президентского срока Трампа. Теперь Вашингтон стремится расширить формат, сделав акцент на развитии регионального сотрудничества и межрелигиозного взаимопонимания.
    Белый дом намерен придать импульс Авраамским соглашениям в преддверии визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон 18 ноября. Выступая на экономической конференции в Майами, Трамп обратился к послу Саудовской Аравии в США принцессе Риме бинт Бандар и подчеркнул, что хотел бы видеть Эр-Рияд среди участников соглашений.

    Напомним, Президент Казахстана в четверг прибыл с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

    Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса.

    Кроме этого, в рамках текущего визита Главы государства в США было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией John Deere на сумму 2,5 млрд долларов.

     

     

    Теги:
    Казахстан Соглашение Сотрудничество Израиль США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают