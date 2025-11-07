Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям

Как пишет Американское издание Axios, Казахстан и Израиль поддерживают дипломатические отношения более 30 лет, однако новое соглашение, по оценке Вашингтона, станет символом религиозной толерантности и межрегионального диалога.

🇰🇿🇺🇸New: Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev is expected to announce during a meeting with President Trump on Thursday that his country will join the Abraham Accords, U.S. officials tell me. My story on @axioshttps://t.co/fkVtqI7B1Z — Barak Ravid (@BarakRavid) November 6, 2025

В Белом доме отмечают, что присоединение Казахстана станет первым шагом к восстановлению международной поддержки Израиля после войны в секторе Газа. По словам американского чиновника, участие новых мусульманских государств в соглашении «поможет укрепить легитимность Израиля и станет шагом к миру и сотрудничеству в регионе».

Соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко были ключевым дипломатическим достижением первого президентского срока Трампа. Теперь Вашингтон стремится расширить формат, сделав акцент на развитии регионального сотрудничества и межрелигиозного взаимопонимания.

Белый дом намерен придать импульс Авраамским соглашениям в преддверии визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон 18 ноября. Выступая на экономической конференции в Майами, Трамп обратился к послу Саудовской Аравии в США принцессе Риме бинт Бандар и подчеркнул, что хотел бы видеть Эр-Рияд среди участников соглашений.

Напомним, Президент Казахстана в четверг прибыл с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса.

Кроме этого, в рамках текущего визита Главы государства в США было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией John Deere на сумму 2,5 млрд долларов.