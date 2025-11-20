По четыре года колонии запросил прокурор по делу о гибели на «Майкаинзолото»

Государственный обвинитель в ходе прений сторон указал, считает что вина подсудимых полностью доказана и квалификация деяний по статье 277 ч.3 УК РК — Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В частности, прокурор указал на то, что с 2014 года началась обработка запасов на месторождении с системой обрушения выработанного пространства, однако фактически этого самого обрушения не делали.

— При этом стоит отметить, что у предприятия имелся проект от 2011 года, который предусматривал заполнение отработанного пространства бетоном, но в отклонении от проекта, предприятие работало по рабочей документации от 2013 года, которое фактически было дополнением к проекту от 2011 года и не прошедшим согласование в уполномоченном органе, — отметила прокурор Дарина Зкрьянова.

По мнению гособвинителя, в период с 2014 по 2017 годы обработку запасов месторождения провели с нарушением технологии, оставив пустоты.

— Многие зададутся вопросом: так в чем же выражается нарушение со стороны подсудимых, которые не занимали вышеуказанные должности в 2011 и 2013 году. Начнем с того, что проект имел силу до утверждения проекта 2017 года, подсудимые на этот период уже являлились сотрудниками предприятия, при этом не приняли меры для технического обследования состояния выработанных пространств, допустили движение техники по необследованному участку с высоким риском провала, — добавила прокурор.

Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для 6 подсудимых по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Стоит отметить, оказавшиеся на скамье подсудимых свою вину в предъявленном обвинении отрицают.

После прений стороны перейдут к последнему слову, лишь затем будет оглашен приговор.

Напомним, трагедия на «Майкаинзолото» произошла в начале 2024 года, когда автобус со спасателями провалился в очистное сооружение. Изначально глубина обвала оценивалась в 150 метров.

Позже стало известно об обнаружении двух погибших спасателей. Однако сам рухнувший автобус не нашли.

Работу в шахтах на территории «Майкаинзолото» было решено приостановить, но продолжила функционировать обогатительная фабрика, административные подразделения предприятия.

19 июля 2024 года после длительных поисков удалось найти тело третьего погибшего при обвале автобуса на территории АО «Майкаинзолото». Спустя еще почти неделю достали со дна провала последнего спасателя.

С начала октября 2024 года на руднике АО «Майкаинзолото» вновь возобновили работу.

В конце февраля 2025 года вынесли приговор нескольким экс-чиновникам по факту трагедии, произошедшей на «Майкаинзолото». Бывшего руководителя и главного специалиста отдела департамента промышленной безопасности признали виновными в халатности.

В середине апреля 2025 года стало известно, что уголовное дело по факту гибели будут рассматривать в Баянаульском районном суде. На скамье подсудимых оказались 6 человек, в числе которых бывший генеральный директор предприятия АО «Майкаинзолото» и его первый заместитель, а также директор Майкаинского подземного рудника, его заместитель, главный инженер и и. о. главного маркшейдера предприятия.

В середине мая стало известно, что рассмотрение уголовного дела в Баянаульском районном суде завершили из-за отставки судьи. h

В начале июня 2025 года уголовное дело вновь оказалось в суде, на этот раз в Экибастузе, где приступили к повторном рассмотрению с начала.