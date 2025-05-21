Судья по делу о гибели на «Майкаинзолото» ушла в отставку

В судебном кабинете указывается, что рассмотрение уголовного дела по факту гибели на территории АО «Майкаинзолото» завершено 14 мая. При этом, материалы переданы в Экибастузский городской суд. Информацию подтвердили в павлодарском областном суде.

- Судебное заседание еще не назначено. Судья, которая рассматривала данное дело по Указу Президента вышла в отставку. В Баянаульском райсуде две единицы (председателя и судьи) вакантны, - пояснили в суде.

Стоит отметить, уголовное дело в Баянальском суде начали рассматривать еще в середине апреля с допроса потерпевших.

Напомним, трагедия на «Майкаинзолото» произошла в начале 2024 года, когда автобус со спасателями провалился в очистное сооружение. Изначально глубина обвала оценивалась в 150 метров.

Позже стало известно об обнаружении двух погибших спасателей. Однако сам рухнувший автобус не нашли.

Работу в шахтах на территории «Майкаинзолото» было решено приостановить, но продолжила функционировать обогатительная фабрика, административные подразделения предприятия.

19 июля 2024 года после длительных поисков удалось найти тело третьего погибшего при обвале автобуса на территории АО «Майкаинзолото». Спустя еще почти неделю достали со дна провала последнего спасателя.

С начала октября 2024 года на руднике АО «Майкаинзолото» вновь возобновили работу.

В конце февраля 2025 года вынесли приговор нескольким экс-чиновникам по факту трагедии, произошедшей на «Майкаинзолото». Бывшего руководителя и главного специалиста отдела департамента промышленной безопасности признали виновными в халатности.

В середине апреля 2025 года стало известно, что уголовное дело по факту гибели будут рассматривать в Баянаульском районном суде. На скамье подсудимых оказались 6 человек, в числе которых бывший генеральный директор предприятия АО «Майкаинзолото» и его первый заместитель, а также директор Майкаинского подземного рудника, его заместитель, главный инженер и и. о. главного маркшейдера предприятия.