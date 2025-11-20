В Казахстане пересмотрят размер минимальной зарплаты: какие методики обсуждаются
Правительство РК планирует пересмотреть методику расчета минимальной заработной платы, сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На самом деле надо разобраться с методикой расчета МЗП, потому что у нас есть и средняя заработная плата, и медианная. Некоторые говорят, что МЗП должна быть где-то порядка 45-50% от медианной заработной платы. Все эти подходы надо определить прежде всего, чтобы они были постоянны, а не так, что-то поднял, что-то нет. И на какую-то плановую основу, наверное, это надо поставить, — сказал Жумангарин.
По словам вице-премьера, для внедрения новой системы расчета требуется фискальная консолидация.
— То есть, необходимо увеличить доходы бюджета, уменьшить его непродуктивные расходы, об этом сегодня Премьер-министр сказал, как мы будем это делать. Поэтому, прежде всего, мы посмотрим, как будет имплементироваться налоговая и бюджетная реформа в первом полугодии 2026 года и как раз в этот период будем заходить с бюджетом 2027–2029 годов, и вопрос МЗП будет в этот период рассматриваться, — пояснил он.
Ранее сообщалось, что Правительство РК рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы в 2027–2028 годах.