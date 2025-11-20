В Казахстане пересмотрят размер минимальной зарплаты: какие методики обсуждаются

— На самом деле надо разобраться с методикой расчета МЗП, потому что у нас есть и средняя заработная плата, и медианная. Некоторые говорят, что МЗП должна быть где-то порядка 45-50% от медианной заработной платы. Все эти подходы надо определить прежде всего, чтобы они были постоянны, а не так, что-то поднял, что-то нет. И на какую-то плановую основу, наверное, это надо поставить, — сказал Жумангарин.