15:53, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5
Правительство РК утвердило запрещенный список для упрощенки
Правительство Республики Казахстан утвердило перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующее постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
В перечень вошли:
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;
- Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута;
- Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
- Проведение лотерей;
- Деятельность в сфере игорного бизнеса;
- Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;
- Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;
- Охранная деятельность;
- Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- Деятельность по цифровому майнингу;
- Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство);
- Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
- Деятельность в рамках финансового лизинга;
- Аренда и эксплуатация торгового рынка;
- Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;
- Лизинг автомобилей;
- Лизинг строительных машин и оборудования;
- Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Реализация жилищного фонда;
- Консультационные и (или) маркетинговые услуги;
- Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;
- Деятельность в области права, юстиции и правосудия;
- Строительство дорог и автомагистралей;
- Деятельность грузового железнодорожного транспорта;
- Строительство железных дорог и метро;
- Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов;
- Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики;
- Строительство мостов и туннелей;
- Строительство стационарных торговых объектов категории 1;
- Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро;
- Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов;
- Оптовая торговля драгоценными металлами;
- Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом;
- Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию;
- Производство продуктов нефтепереработки;
- Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов;
- Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей;
- Производство электроэнергии прочими электростанциями;
- Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами;
- Деятельность ломбардов;
- Банковская деятельность;
- Деятельность на рынке ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что в разрешенных видах деятельности останется порядка 1 млн 330 тыс. субъектов бизнеса (около 318 видов деятельности).