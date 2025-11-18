РУ
    Правительство РК утвердило запрещенный список для упрощенки

    Правительство Республики Казахстан утвердило перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    К
    Фото: freepik

    Соответствующее постановление вводится в действие с 1 января 2026 года. 

    В перечень вошли: 

    • Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
    • Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;
    • Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута;
    • Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
    • Проведение лотерей;
    • Деятельность в сфере игорного бизнеса;
    • Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;
    • Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;
    • Охранная деятельность;
    • Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
    • Деятельность по цифровому майнингу;
    • Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство);
    • Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
    • Деятельность в рамках финансового лизинга;
    • Аренда и эксплуатация торгового рынка;
    • Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;
    • Лизинг автомобилей;
    • Лизинг строительных машин и оборудования;
    • Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
    • Строительство жилых и нежилых зданий;
    • Реализация жилищного фонда;
    • Консультационные и (или) маркетинговые услуги;
    • Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;
    • Деятельность в области права, юстиции и правосудия;
    • Строительство дорог и автомагистралей;
    • Деятельность грузового железнодорожного транспорта;
    • Строительство железных дорог и метро;
    • Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов;
    • Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики;
    • Строительство мостов и туннелей;
    • Строительство стационарных торговых объектов категории 1;
    • Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро;
    • Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов;
    • Оптовая торговля драгоценными металлами;
    • Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом;
    • Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию;
    • Производство продуктов нефтепереработки;
    • Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов;
    • Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей;
    • Производство электроэнергии прочими электростанциями;
    • Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами;
    • Деятельность ломбардов;
    • Банковская деятельность;
    • Деятельность на рынке ценных бумаг.

    Ранее сообщалось, что в разрешенных видах деятельности останется порядка 1 млн 330 тыс. субъектов бизнеса (около 318 видов деятельности).

