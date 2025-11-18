Правительство РК утвердило запрещенный список для упрощенки

Соответствующее постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

В перечень вошли:

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;

Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута;

Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

Проведение лотерей;

Деятельность в сфере игорного бизнеса;

Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;

Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;

Охранная деятельность;

Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

Деятельность по цифровому майнингу;

Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство);

Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

Деятельность в рамках финансового лизинга;

Аренда и эксплуатация торгового рынка;

Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, в соответствии с законодательством РК о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;

Лизинг автомобилей;

Лизинг строительных машин и оборудования;

Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;

Строительство жилых и нежилых зданий;

Реализация жилищного фонда;

Консультационные и (или) маркетинговые услуги;

Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;

Деятельность в области права, юстиции и правосудия;

Строительство дорог и автомагистралей;

Деятельность грузового железнодорожного транспорта;

Строительство железных дорог и метро;

Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов;

Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики;

Строительство мостов и туннелей;

Строительство стационарных торговых объектов категории 1;

Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро;

Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов;

Оптовая торговля драгоценными металлами;

Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом;

Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию;

Производство продуктов нефтепереработки;

Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов;

Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей;

Производство электроэнергии прочими электростанциями;

Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами;

Деятельность ломбардов;

Банковская деятельность;

Деятельность на рынке ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что в разрешенных видах деятельности останется порядка 1 млн 330 тыс. субъектов бизнеса (около 318 видов деятельности).