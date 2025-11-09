Президент в США, футбольная битва в Милане и первые метели - обзор недели

Президент: стратегический визит в Вашингтон и новые договоренности

Главным событием недели стал официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Соединённые Штаты Америки.

Фото: Акорда

Программа началась со встреч с Государственным секретарём Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. Главе государства также представили отечественные IT-стартапы, включая первый казахстанский «единорог» Higgsfield AI, работающий в области генерации видео на основе искусственного интеллекта. Президент Казахстана встретился и с американскими конгрессменами Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав. В ходе бесед обсуждались инвестиции, модернизация и развитие технологического сотрудничества.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса. Провёл беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко. И приветствовал подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 млрд долларов. Документ предусматривает производство не менее трех тысяч единиц сельхозтехники в течение пяти лет на мощностях АО «АгромашХолдинг KZ».

Ключевым этапом визита стали переговоры в Белом доме.

Фото: Акорда

Президент Казахстана и Дональд Трамп обсудили расширение стратегического партнёрства и подписали соглашения на сумму более 17 миллиардов долларов. Значимым эпизодом стал и телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Овальном кабинете, в ходе которого Казахстан официально присоединился к Соглашениям Авраама. Дональд Трамп подчеркнул, что Казахстан стал первой страной, присоединившейся к «Авраамским соглашениям» во время его второго президентского срока, отметив этот шаг как важный вклад в дело мира и процветания. А Госдепартамент США назвал визит началом новой эры в отношениях с Казахстаном.

Завершилась встреча неформальной прогулкой по Белому дому — лидеры осмотрели строительство нового бального зала.

Также в Вашингтоне Глава государства принял участие в саммите «Центральная Азия — США», где подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

— Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане, — сказал Президент Казахстана.

На саммите страны С5+1 подписали заявление о намерениях о сотрудничестве в экономической и культурной сферах. Документы направлены на развитие торговли, инноваций, цифровизации и охрану культурного наследия. Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги саммита С5+1 в Вашингтоне, как начало прекрасных новых отношений между США и Центральной Азией.

Фото: Акорда

В Вашингтоне Касым-Жомарт Токаев встретился и с представителями американского бизнеса. На бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1» было подписано около 30 документов общей стоимостью 17,2 млрд долларов. Среди них — соглашения с OpenAI, Coursera, Groq, Oracle и Beeline Kazakhstan, которое совместно со SpaceX реализует технологию спутниковой связи Direct to Cell. Руководитель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов сообщил о создании в Казахстане крупнейшего в регионе кластера вычислений на базе NVIDIA, объём инвестиций — почти 2 млрд долларов. Глава компании VEON/Beeline Евгений Настрадин назвал запуск спутниковой связи «революционным шагом для всего Казахстана».

Помимо Вашингтона, неделя отметилась рядом других встреч.

Фото: Акорда

В Астане Президент Казахстана принял Премьер-министра Беларуси Александра Турчина. Стороны обсудили промышленную кооперацию и рост взаимной торговли, которая за восемь месяцев увеличилась на 20 процентов.

Также Глава государства подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан» — первый системный документ, задающий идеологические ориентиры и единые подходы к работе госорганов.

Завершила президентскую повестку встреча с учредителем группы компаний Qazaq Stroy Нурланом Артыкбаевым, где обсуждалось участие бизнеса в строительстве и социальной поддержке граждан.

Правительство: урожай, экспорт и новые приоритеты экономики

На неделе Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил обеспечить сохранность урожая и бесперебойную транспортировку зерна. Министерству транспорта совместно с «КТЖ» поручено строго соблюдать графики подачи вагонов, а ведомствам торговли и сельского хозяйства — активно расширять экспорт на новые рынки

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По данным Министерства сельского хозяйства, Казахстан в этом году собрал рекордный урожай — 27,1 млн тонн зерна при средней урожайности 17 центнеров с гектара. Впервые за годы независимости урожай бобовых превысил 1 млн тонн, а масличных культур — 4,3 млн тонн. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул, что почти 60% фермеров собирают больше зерна благодаря применению агротехнологий.

Экспортная география зерна продолжает расширяться — поставки начались в Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки. При этом Казахстан возобновил экспорт в Иран, Азербайджан, Армению и Грузию. Объёмы экспорта выросли на 47%.

Олжас Бектенов подчеркнул, что стране необходимо отходить от традиционного экспорта зерна и развивать производство продукции глубокой переработки. По его словам, в Казахстане уже реализуются крупные проекты по выпуску крахмала, биоэтанола и лизина, однако этих направлений пока недостаточно для комплексного развития отрасли.

Глава Кабмина также поручил начать подготовку к следующему посевному сезону. Уже начато финансирование весенне-полевых работ 2026 года, регионам предписано внести не менее 2,3 млн тонн удобрений и заблаговременно заключить контракты на поставку семян и топлива.

Тем временем Минсельхоз заверил, что значительного подорожания мяса перед Новым годом не ожидается: средняя цена стабилизировалась на уровне около 3,2 тысячи тенге за килограмм, а экспорт живого скота ограничен, что позволяет сдерживать рост.

В социально-экономической повестке недели также отметились развитие спорта и промышленное сотрудничество. До 20 декабря в регионах утвердят дорожные карты по развитию спортивной инфраструктуры, включая сеть площадок шаговой доступности и спортивных школ-интернатов. . А в Астане и Алматы планируют ввести уроки плавания в школах. Проект подготовлен совместно с Министерством просвещения и Федерацией водных видов спорта Казахстана. Пилотный запуск ожидается уже в следующем году.

Состоялось на этой неделе в столице и заседание Казахстанско–Белорусского делового совета, по итогам которого подписаны соглашения на сумму 160 миллионов долларов — значительная часть производств будет локализована в Казахстане.

Фото: Primeminister.kz

Позже Олжас Бектенов и Александр Турчин утвердили ряд двусторонних документов, включая дорожные карты по промышленной кооперации и межрегиональному сотрудничеству .

Также в уходящие 7 дней заместитель Премьер-министра Галымжан Койшыбаев представил приоритеты социальной политики Казахстана на Всемирном саммите в Дохе.

Фото: t.me/saudagovkz

А на международной выставке в Шанхае казахстанские кооперативы договорились о поставках мёда, кумыса и кондитерских изделий в крупнейшую китайскую торговую сеть China Coop, которая объединяет 340 тысяч магазинов.

Завершая неделю, Премьер-министр совершил рабочую поездку в Западно-Казахстанскую область, где ознакомился с деятельностью Карачаганакского и Чинаревского месторождений. Он отметил, что нефтегазовая отрасль остаётся ключевым драйвером экономики.

Парламент: реформы в банковской сфере, защита граждан и новые законы о культуре и самоуправлении

Неделя в парламенте прошла под знаком крупных реформ и новых законов. Мажилис одобрил в первом чтении масштабный законопроект «О банках и банковской деятельности в РК» и сопутствующие поправки по регулированию финансового рынка. Речь идёт о введении базовых и универсальных банковских лицензий, развитии финтеха, регулировании цифровых активов и запуске цифрового тенге. Поправки также предусматривают возможность исламского банкинга внутри действующих структур.

Обсуждение закона сопровождалось тревогой о социальной нагрузке — по данным депутатов, задолженность населения и бизнеса перед банками превысила 38 трлн тенге, при этом большая часть кредитов по-прежнему идёт не в реальный сектор, а на потребительские нужды Одновременно парламент отметил первые результаты борьбы с кредитным мошенничеством — благодаря биометрии и 24-часовому «периоду охлаждения» число фальшивых займов стало снижаться

Тем временем Сенат сосредоточился на вопросах интеллектуальной собственности. Палата одобрила закон, который закрепляет создание единой цифровой платформы для прозрачных выплат авторам и исполнителям. Система позволит фиксировать использование музыки и других произведений, автоматически распределяя вознаграждения, что сделает процесс расчётов открытым для всех участников.

Другой законопроект — о культуре, образовании и семейной политике — Сенат вернул в Мажилис на доработку. Поправки предусматривают поддержку педагогов, новые правила опеки и запрет на использование фонограммы во время концертов, кроме телезаписей и неподготовленных площадок.

Продолжились и обсуждения этических и социальных тем. Сенаторы подняли вопрос о деятельности псевдокоучей и частных психологов, предлагая ввести лицензирование и единый реестр специалистов. А в Мажилисе обсудили реформу местного самоуправления, нацеленную на укрепление финансовой самостоятельности акиматов и расширение участия граждан в управлении на местах.

Газ, дороги и реформы: чем жило общество на этой неделе

Главной темой недели в регионах стал дефицит автогаза. В Туркестанской области водители жаловались на очереди и рост цен до 140 тенге за литр. В Минэнерго объяснили: перебои вызваны ремонтом на Атырауском НПЗ, а поставки уже начали восстанавливать. Когда ситуация стабилизируется, в ведомстве пообещали разъяснить в течение десяти дней.

Очереди за газом наблюдались и в Костанайской области, где топливо отпускали по талонам — регион недополучил объёмы из-за ремонтов у поставщиков. Позже нехватка добралась и до Акмолинской области — часть АГЗС приостановила работу, а на других продажа ведётся по талонам.

На фоне транспортных проблем в экономической повестке — запуск автолизинга для граждан. Уже с 1 декабря казахстанцы смогут брать автомобили в лизинг с последующим выкупом.

Первый снег и метели на этой неделе доставили хлопот коммунальным работникам и автомобилистам во многих регионах страны. К примеру, более 1400 автомобилей сопроводили во время закрытия трасс в Акмолинской области. Временно, до улучшения погодных условий, закрываются трассы.

По предварительным прогнозам, зима 2025–2026 года в Казахстане будет умеренно теплой.

В медицине неделя выдалась не менее дискуссионной. Минздрав исключил сахарный диабет и ДЦП из перечня социально значимых заболеваний, но позже уточнил: пациенты с ДЦП продолжат получать бесплатное лечение и лекарства. Кроме того, Минздрав сообщил о снижении цен на ряд лекарств — в октябре они подешевели почти на 11%.

Озвучили в ведомстве и показатели по коронавирусу. С начала эпидсезона в Казахстане зарегистрировано 74 случая заболевания.

Среди технологических новостей — громкое заявление о закупке электрических самолётов eVTOL для проекта аэротакси в Алатау.

И завершила неделю образовательная повестка: Казахстан приступает к трансформации ЕНТ совместно с международной организацией ETS. Новый формат будет оценивать не только академические знания, но и ключевые жизненные навыки.

Громкие суды и происшествия

На этой неделе в Алматы завершилось одно из самых резонансных уголовных дел последних лет. Турксибский районный суд огласил приговор по делу о крушении самолета Bek Air, произошедшего в декабре 2019 года.

Фото: Главная транспортная прокуратура

Пилоты Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов признаны виновными в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей, однако уголовное наказание не назначено из-за их смерти. Суд установил, что причиной катастрофы стало наличие снежно-ледяных отложений на крыле и грубые нарушения предполетной подготовки.

Ранее, в ходе судебных прений, адвокаты потерпевших настаивали на оправдании пилотов и привлечении к ответственности сотрудников аэропорта Алматы и Комитета гражданской авиации.

Не менее громким стало рассмотрение апелляции по делу о пожаре в хостеле Алматы, унесшем жизни 13 человек. Суд оставил без изменений приговор в отношении директора ALA Hostel Адильбека Мухамедьярова, признанного виновным по части 3 статьи 292 УК РК, а в отношении собственника компании «Гидсервис» Александра Пекельника отменил взыскание морального вреда в пользу потерпевших.

В Алматы также были осуждены сотрудники ДЧС и представители авторского и технического надзора за сбой системы раннего оповещения при землетрясении в январе 2024 года.

Казахстанские артисты и блогеры тоже наказаны. Штрафы за нелегальные розыгрыши в соцсетях получили актер Рамазан Амантай (393 200 тг), певица и блогер Молдир Мукан (589 800 тг), Мереке Калбаева (589 800 тг), а также супружеская пара блогеров Нурбек и Амина Нуртаза — 1,18 млн и 825 720 тг соответственно.

Фото из личного архива Каната Сайлыбаева

Между тем, в Казахстане продолжается расследование убийства экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Зарегистрированы новые уголовные дела по факту истязаний погибшей. По словам адвоката Жанны Уразбаховой, немецкая полиция бездействует, а подозреваемый находится на свободе.

В Казахстане за неделю произошло сразу два ЧП с обрушениями. В Астане рухнула кирпичная облицовка девятиэтажного дома и кондиционерная установка, пострадали пять человек.

В Павлодаре обрушилось строящееся здание школы. Под завалами обнаружили тело мужчины, двое пострадавших получили травмы средней тяжести. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве.

«Кайрата» в Милане и историческая победа Рыбакиной

Главные спортивные события недели связаны с футболом и теннисом. Алматинский «Кайрат» впервые забил на стадионе «Сан-Сиро» и едва не увел очки у миланского «Интера» в Лиге чемпионов. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Интера».

Матч побил рекорд по числу зрителей: на трибунах «Сан-Сиро» присутствовали 69 983 болельщика, что стало лучшим показателем тура Лиги чемпионов.

Фото: ktf.kz / instagram

На теннисной арене Казахстан также отмечен историческим успехом. Елена Рыбакина в финале Итогового турнира WTA в Эр-Рияде обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:3, 7:6 и стала первой казахстанской теннисисткой, выигравшей этот престижный турнир. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменку и наградил орденом «Барыс» III степени.

По итогам чемпионата мира по джиу-джитсу Казахстан занял первое общекомандное место с 11 золотыми, 16 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

Казахская литература, музыка и кино — на мировой сцене

На уходящей неделе казахстанские творцы вновь привлекли внимание мира. В частности, китайскоязычная казахская писательница Анар Зинуарбеккызы, проживающая в Урумчи, получила государственную литературную премию Китая имени Бин Синь за свой первый сборник эссе «600 километров в пути». В произведениях автор рассказывает о родной земле, степи, казахских национальных блюдах и жизни города.

Международное внимание на Казахстане сфокусировалось и на музыке. Димаш Кудайберген в преддверии фестиваля 8WONDER Winter 2025 во Вьетнаме признан «редкой драгоценностью» в музыкальной среде. Издания Saigon Giai Phong и Tuoi Tre отмечают уникальный вокальный диапазон артиста, его способность выступать более чем на 13 языках и творческую независимость.

Кинематограф Казахстана тоже продолжает расширять горизонты. Актер Рустем Омаров присоединился к международному проекту Джеки Чана «Доспехи Бога: Ультиматум» в качестве актера и сценариста. Часть съемок пройдет в Казахстане, а режиссером фильма выступит казахстанец Роберт Кун.

Юные таланты страны тоже проявляют себя в сфере образования и культуры. Школьница из Кызылорды Гаухар Марат разработала настольную игру «Алтын тақ», позволяющую детям изучать эпоху Казахского ханства в интерактивном формате. Проект получил первое место на республиканском конкурсе «Тарихи тағылым».

Кроме того, в центре внимания — сохранение историко-культурного наследия страны. В Астане подвели итоги проекта «Архив-2025», в рамках которого за пять лет собрано более 7 тысяч ценных документов о жизни Казахстана с IX по XX век.