Олжас Бектенов: Казахстану нужно отходить от традиционного экспорта зерна

— Надо отходить от традиционного экспорта зерна и переходить к реализации продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, — отметил Премьер-министр.

По словам главы Кабмина, сегодня в стране уже реализуются крупные проекты в этой сфере.

— В их числе следует отметить проекты по переработке кукурузы в Жамбылской и Туркестанской областях, производству крахмала в Астане, а также выпуску лизина, глютена и биоэтанола в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях, — сказал Премьер-министр.

Однако, отметил Премьер-министр, этих проектов пока недостаточно для комплексного развития отрасли.

— Необходимо уделять больше внимания привлечению инвестиций в аналогичные направления, — сказал он.

Премьер-министр также поручил обеспечить формирование достаточных запасов продовольственных товаров.

— Поручаю акиматам регионов проведение постоянного мониторинга состояния запасов в стабилизационных фондах и организовать своевременное заключение договоров на поставку основных видов овощной продукции в необходимых объемах, — отметил глава Правительства.

Ранее Премьер-министр поручил обеспечить сохранность урожая и бесперебойную транспортировку зерна.