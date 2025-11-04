РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:01, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов: Казахстану нужно отходить от традиционного экспорта зерна

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства подчеркнул, что Казахстану нужно отходить от традиционного экспорта зерна и развивать производство продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Надо отходить от традиционного экспорта зерна и переходить к реализации продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, — отметил Премьер-министр.

    По словам главы Кабмина, сегодня в стране уже реализуются крупные проекты в этой сфере.

    — В их числе следует отметить проекты по переработке кукурузы в Жамбылской и Туркестанской областях, производству крахмала в Астане, а также выпуску лизина, глютена и биоэтанола в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях, — сказал Премьер-министр.

    Однако, отметил Премьер-министр, этих проектов пока недостаточно для комплексного развития отрасли.

    — Необходимо уделять больше внимания привлечению инвестиций в аналогичные направления, — сказал он.

    Премьер-министр также поручил обеспечить формирование достаточных запасов продовольственных товаров.

    — Поручаю акиматам регионов проведение постоянного мониторинга состояния запасов в стабилизационных фондах и организовать своевременное заключение договоров на поставку основных видов овощной продукции в необходимых объемах, — отметил глава Правительства.

    Ранее Премьер-министр поручил обеспечить сохранность урожая и бесперебойную транспортировку зерна.

    Теги:
    Зерно Экспорт Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
