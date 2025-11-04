Премьер-министр поручил обеспечить сохранность урожая и бесперебойную транспортировку зерна

По его словам, необходимо обеспечить своевременную сушку зерна и его засыпку на элеваторы.

— Все хлебоприемные предприятия должны работать в постоянном режиме, обеспечивая прием и хранение зерна без перебоев. Необходимо установить постоянный контроль за соблюдением технологических условий хранения, — отметил Премьер-министр.

Он поручил Министерству транспорта совместно с «КТЖ» организовать бесперебойную транспортировку зерна и строго соблюдать графики подачи подвижного состава. Фитосанитарная служба должна усилить контроль качества зерна на всех этапах — от хранения до реализации.

Кроме того, Министерствам торговли и сельского хозяйства следует принять меры по эффективной реализации продукции, включая расширение экспорта как на традиционные, так и на новые зарубежные рынки.

Премьер-министр напомнил, что по поручению Главы государства были созданы все необходимые условия для успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ.

— Объем льготного финансирования, включая лизинг, доведен до рекордных 1 трлн тенге. Аграрии были полностью обеспечены семенным материалом, льготным топливом и удобрениями в необходимых объемах. Благодаря принятым мерам и слаженной работе получен хороший урожай. Признателен аграриям за упорный и добросовестный труд, — сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что залогом высокого урожая являются не только благоприятные условия и погода, но и соблюдение агротехнологий.

— Только при правильных агротехнологиях мы будем добиваться высоких показателей, а наша продукция станет более конкурентоспособной на экспортных рынках, — сказал Премьер-министр.

Ранее мы писали, что Казахстан в этом году начал поставки зерна на новые зарубежные рынки — в Бельгию, Португалию, Польшу, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки.