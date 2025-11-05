Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов

Рассмотрены планы по увеличению двустороннего товарооборота, углублению сотрудничества в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, цифровой индустрии и ИИ, а также в сферах транспорта и логистики, здравоохранения, туризма и др.

— Благодаря политической воле и постоянным контактам между лидерами наших стран Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко отношения между нашими странами поступательно развиваются и носят стратегический характер с доверительным диалогом на всех уровнях. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для того, чтобы наши торгово-экономические и другие отношения развивались интенсивно, на взаимовыгодной основе», — отметил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

— Для нас Республика Казахстан является приоритетным партнером в торгово-экономических отношениях. И поэтому мы настроены всячески развивать эти связи. Уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс процессу укрепления и расширения диалога Беларуси и Казахстана, наполнит его новым содержанием, — сказал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов.

В цифровой сфере перспективным является обмен опытом по внедрению элементов ИИ.

В сельском хозяйстве внимание акцентировано на проектах переработки и производстве продукции АПК. Упор сделан на сотрудничестве в агронауке для повышения эффективности отрасли. Казахстанские аграрии в текущем году собрали высокий урожай сельхозкультур, в том числе в результате применения агротехнологий.

Участники встречи отметили важность взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Слаженные действия профильных ведомств обеспечивают бесперебойные железнодорожные и автомобильные перевозки между двумя государствами. Вместе с тем имеется потенциал в развитии транспортных коридоров для выхода на новые экспортные рынки. Кроме того, обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

По итогам встречи в присутствии премьер-министров Казахстана и Беларуси подписан ряд двусторонних документов:

Дорожная карта между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности Республики Беларусь по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации на 2026–2028 годы;

Дорожная карта между акиматом города Астаны и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026–2028 годы;

Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Беларусь подпишут соглашения на $160 млн: часть производств локализуют в РК.