Казахстан и Беларусь подпишут соглашения на $160 млн: часть производств локализуют в РК

По итогам заседания стороны подпишут 10 документов, которые позволят развивать промышленное и торговое взаимодействия на общую сумму 38,6 миллиона долларов.

Среди них: соглашение о сотрудничестве между БелТПП и ВПК в сфере выставочно-ярмарочной деятельности; спецификация к контракту на поставку техники МАЗ в 2026 году; договор поставки двигателей между ТОО «Торговый дом Минского моторного завода» и холдингом «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» и другие.

Как отметил глава Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков, большинство совместных производств локализуют в Казахстане.

— Интерес очень большой и взаимный. Сегодня главное направление нашего сотрудничества — это развитие химической промышленности, промышленная кооперация, реализация совместных проектов, связанных с производством сельскохозяйственной техники, кабельной продукции, шин, — подчеркнул он в кулуарах заседания.

По его словам, эти документы подкрепят инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью, которое уже демонстрирует положительную динамику. К примеру, общий объем инвестиций белорусских компаний за последние 20 лет превысил 1,3 миллиарда долларов. За это время стало больше импортных и экспортных позиций между странами.

— За I полугодие 2025 года привлечено 17,5 млн долларов, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время прямые инвестиции от казахстанских инвесторов в Беларусь с 2005 года по I полугодие 2025 года составили 106,1 млн долларов, — подчеркнул председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, в свою очередь, отметил, что на полях визита премьер-министра республики Беларусь стороны намерены подписать 21 соглашение и контракты на общую сумму порядка 160 миллионов долларов.

— Главное, что сегодня будет обсуждаться — это наши кооперационные проекты в области сельхозмашиностроения. Сегодня подписываются как раз документы, которые подразумевают поставку комплектующих запасных частей, — подчеркнул он в кулуарах заседания.

Как отметили стороны, взаимный товарооборот между странами по итогам января-июля 2025 года составил более 612,2 миллиона долларов, что на 14,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом экспорт Казахстана в Беларусь вырос на 48% и достиг 158 миллионов долларов, а импорт белорусской продукции вырос на 5,9%, составив 455 миллионов долларов.

Сейчас в Казахстане работают более 900 предприятий с белорусским участием.

С белорусской стороны в заседании участвовали руководители ведущих предприятий — МАЗ, ЛИПЛАСТ-СПб, Сифания-Экотехника, Белтелекабель и другие.

В числе казахстанских компаний — АО «Агромашхолдинг KZ», АО «НК «Продкорпорация», Ассоциация фермеров Казахстана, ТОО „КАИК“, ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», и другие.

Днем ранее, 4 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Беларуси Александра Турчина. В ходе встречи они обсудили перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и культурно-гуманитарного взаимодействия.