Олжас Бектенов проверил ключевые нефтегазовые активы ЗКО

В Бурлинском районе руководитель Правительства посетил Карачаганакское нефтегазоконденсатное и Чинаревское месторождения. Внимание уделено модернизации и загруженности действующих производств, увеличению доли местного содержания в нефтегазовой отрасли, подготовке кадров и др.

Олжас Бектенов ознакомился с технологическими процессами Карачаганакского Перерабатывающего Комплекса по стабилизации, очистке и переработке нефтяного конденсата.

Объект входит в состав ключевых производств Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения – одного из крупнейших в мире месторождений с остаточными извлекаемыми запасами в 279 млн тонн нефти и 785 млрд кубометров газа.

Генеральный директор Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. Марко Марсили проинформировал о текущих производственных показателях и планах по реализации перспективных проектов, а также принимаемых мерах в рамках социальной ответственности.

Добыча на Карачаганаке в прошлом году составила 12,2 млн тонн нефти, план на 2025 год – 12,4 млн тонн. Запущен первый этап Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1А), направленный на повышение эффективности закачки газа и обеспечение стабильности производственных процессов. В результате на внутренний рынок было поставлено 7,5 млрд кубометров газа, что составляет порядка 26% от общего объема в РК.

Премьер-министр отметил, что нефтегазовая отрасль остается важным драйвером промышленного роста. Ежегодно в Казахстане добывается более 85 млн тонн нефти и порядка 55 млрд кубометров газа. Данные объемы стабильно поддерживаются благодаря внедрению современных технологий и развитию крупных месторождений.

Сегодня Правительство последовательно реализует стратегию рационального недропользования – от наращивания добычи до углубления переработки и расширения нефтегазохимии. Кроме того, подчеркнута важность поддержки казахстанских производителей и необходимость дальнейшего увеличения доли закупок отечественных товаров.

В районе Байтерек Премьер-министр ознакомился с мощностями ТОО «Жаикмунай» по переработке товарного газа. На территории Чинаревского месторождения функционирует ряд современных установок, развита инфраструктура, включающая нефтеналивной железнодорожный терминал, газопровод, вахтовые городки и др. Производственная мощность газоперерабатывающего завода составляет 4,2 млрд газа кубометров в год. Прорабатывается вопрос повышения загрузки предприятия.

Напомним, Премьер-министр РК Олжас Бектенов на форуме Kazakhstan Energy Week 2025 заявил, что нефтегазовый сектор страны перестает быть исключительно сырьевым и трансформируется в современный промышленно-технологический кластер.