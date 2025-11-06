РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:49, 06 Ноябрь 2025

    Олжас Бектенов проверил ключевые нефтегазовые активы ЗКО

    Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с ходом исполнения поручений Главы государства по развитию нефтегазовой отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Фото: Рrimeminister.kz.
    Фото: Рrimeminister.kz.

    В Бурлинском районе руководитель Правительства посетил Карачаганакское нефтегазоконденсатное и Чинаревское месторождения. Внимание уделено модернизации и загруженности действующих производств, увеличению доли местного содержания в нефтегазовой отрасли, подготовке кадров и др.

    Олжас Бектенов ознакомился с технологическими процессами Карачаганакского Перерабатывающего Комплекса по стабилизации, очистке и переработке нефтяного конденсата.

    Объект входит в состав ключевых производств Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения – одного из крупнейших в мире месторождений с остаточными извлекаемыми запасами в 279 млн тонн нефти и 785 млрд кубометров газа.

    Генеральный директор Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. Марко Марсили проинформировал о текущих производственных показателях и планах по реализации перспективных проектов, а также принимаемых мерах в рамках социальной ответственности.

    Добыча на Карачаганаке в прошлом году составила 12,2 млн тонн нефти, план на 2025 год – 12,4 млн тонн. Запущен первый этап Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1А), направленный на повышение эффективности закачки газа и обеспечение стабильности производственных процессов. В результате на внутренний рынок было поставлено 7,5 млрд кубометров газа, что составляет порядка 26% от общего объема в РК.

    Премьер-министр отметил, что нефтегазовая отрасль остается важным драйвером промышленного роста. Ежегодно в Казахстане добывается более 85 млн тонн нефти и порядка 55 млрд кубометров  газа. Данные объемы стабильно поддерживаются благодаря внедрению современных технологий и развитию крупных месторождений.

    Сегодня Правительство последовательно реализует стратегию рационального недропользования – от наращивания добычи до углубления переработки и расширения нефтегазохимии. Кроме того, подчеркнута важность поддержки казахстанских производителей и необходимость дальнейшего увеличения доли закупок отечественных товаров.

    В районе Байтерек Премьер-министр ознакомился с мощностями ТОО «Жаикмунай» по переработке товарного газа. На территории Чинаревского месторождения функционирует ряд современных установок, развита инфраструктура, включающая нефтеналивной железнодорожный терминал, газопровод, вахтовые городки и др. Производственная мощность газоперерабатывающего завода составляет 4,2 млрд газа кубометров в год. Прорабатывается вопрос повышения загрузки предприятия.

    Напомним, Премьер-министр РК Олжас Бектенов на форуме Kazakhstan Energy Week 2025 заявил, что нефтегазовый сектор страны перестает быть исключительно сырьевым и трансформируется в современный промышленно-технологический кластер.

    Нефть/газ ЗКО Правительство РК Олжас Бектенов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
