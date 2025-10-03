Казахстан трансформирует нефтегазовый сектор в промышленно-технологичный кластер — Бектенов

По его словам, будущее Казахстана напрямую связано с технологическим прогрессом, и в этой сфере уже есть ощутимые результаты. В нефтегазохимии введен в строй завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн. Реализуется проект по выпуску полиэтилена на 1,25 млн тонн, который сделает Казахстан крупнейшим производителем полимеров в Центральной Азии. Кроме того, идут проекты по производству бутадиена и карбамида.

— До 2030 года планируется реализация шести проектов общей стоимостью свыше 15 млрд долларов, что позволит увеличить объемы нефтегазохимии и создать десятки тысяч новых рабочих мест, — отметил Премьер.

Расширяется и переработка нефти. Шымкентский НПЗ увеличивает мощность до 12 млн тонн. В отрасли газопереработки реализуются ключевые проекты: КазГПЗ в Жанаозене, газоперерабатывающий комплекс на Кашагане и газосепарационный комплекс на Тенгизе. Эти мощности создают базу для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, вторая нитка газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» ускорит газификацию регионов и создаст новые возможности для развития индустриальных проектов.

Совместно с международными партнерами, такими как Total Energies, Masdar, Energy China и China Power, мы работаем над проектами по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью свыше 4 ГВт.

— Наряду с «зеленой» повесткой развиваем традиционную энергетику, включая угольную. Запускаем строительство трех современных угольных ТЭЦ суммарной мощностью 1 ГВт, — сказал Олжас Бектенов.

В нефтепереработке сегодня перерабатывается около 18 млн тонн нефти в год. Согласно Концепции, до 2040 года мощности будут увеличены до 39 млн тонн, при этом глубина переработки достигнет 94%.

Глава Кабмина также подчеркнул, что Казахстан остается приверженным своим обязательствам в рамках Соглашения ОПЕК+ и предпринимает необходимые меры, внося свой вклад в стабилизацию мирового рынка нефти.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев к участникам и гостям Kazakhstan Energy Week — 2025 и XVI Евразийского форума KAZENERGY.