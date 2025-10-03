Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Kazakhstan Energy Week–2025 и форума KAZENERGY

— Поздравляю всех с 20-летием ассоциации KAZENERGY и открытием форума Kazakhstan Energy Week — 2025! Это авторитетное собрание, на котором ведущие эксперты и квалифицированные специалисты обсуждают актуальные вопросы энергетической отрасли, — отметил Президент.

По его словам, сейчас начинается новый исторический этап, а коренные изменения затрагивают и энергетический сектор.

— Мировая ситуация усложнилась из-за роста глобальных вызовов, усиления международного кризиса и нарушений существующей логистики. В этот непростой период общим долгом становится поиск новых эффективных форм взаимодействия, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что развитие стратегически важных отраслей — экономики, науки, образования, инноваций и передовых технологий — напрямую зависит от доступности энергетических ресурсов.

— Поэтому в Казахстане реализуются масштабные проекты для укрепления энергетической безопасности и независимости страны. В эти важные инициативы значительный вклад вносят международные партнеры, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан придает особое значение привлечению инвестиций в энергетику и повышению ее потенциала. В этом контексте страна заинтересована в укреплении связей с международными организациями, такими как ООН, ШОС, МАГАТЭ, ОПЕК, и в совместной работе ради светлого будущего.