Казахстан представил приоритеты соцполитики и международного сотрудничества на саммите в Дохе

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра — руководителем Аппарата Правительства РК Галымжаном Койшыбаевым приняла участие во Втором Всемирном саммите по социальному развитию, состоявшемся в столице Государства Катар — Дохе.

В мероприятии участвовали 180 представителей высокого уровня, среди которых главы государств и правительств, министры, представители международных организаций. К работе саммита также присоединились академические и деловые круги, неправительственные организации. Основной целью саммита стало обсуждение и разработка стратегий по решению глобальных социальных проблем, а также по укреплению мер социальной устойчивости, обеспечению инклюзивного экономического роста и достижению целей устойчивого развития ООН.

— В своем выступлении на пленарном заседании глава казахстанской делегации подчеркнул, что социальное развитие является фундаментом устойчивого и справедливого мира. Он отметил, что под руководством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в стране реализуется широкий спектр политических и экономических реформ, направленных на повышение благосостояния граждан, обеспечение равных возможностей и укрепление социальной справедливости, — говорится в сообщении.

Заместитель Премьер-министра, выделив региональное лидерство Казахстана в сфере использования новых технологий, поделился приоритетами страны в сфере инноваций и цифровизации для поддержания ее экономического роста и повышения качества жизни граждан.

Галымжан Койшыбаев подтвердил приверженность Республики Казахстан целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, международному сотрудничеству и построению будущего, основанного на справедливости и человеческом достоинстве.

На полях саммита состоялись двусторонние переговоры с премьер-министром — министром иностранных дел государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. В ходе беседы стороны подчеркнули стратегический характер казахстанско-катарских отношений и обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая реализацию совместных инвестиционных проектов в области энергетики, телекоммуникаций и другие. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Катар в феврале 2024 года.

В рамках визита Галымжан Койшыбаев встретился с министром связи и информационных технологий Катара Мухаммедом бен Али Аль-Манайи, с которым обсудил перспективы сотрудничества в сфере цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуры, а также обмен опытом в области электронного правительства.

Катарской стороне также представили реализуемые проекты в области искусственного интеллекта. По итогам встречи стороны договорились усилить взаимодействие в данном направлении.

Кроме того, глава казахстанской делегации провел рабочие переговоры с председателем компании Power International Holding Муатазом Аль-Хаятом, в ходе которых были предметно рассмотрены вопросы реализации проектов холдинга в Казахстане, а также дальнейшего расширения сотрудничества.

Напомним, мировые лидеры приняли на Втором всемирном саммите по социальному развитию Дохинскую политическую декларацию.