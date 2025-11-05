Мировые лидеры приняли Дохинскую декларацию

Саммит в столице Катара, Дохе, собрал более 40 глав государств и правительств, 170 министров, руководителей международных организаций, лидеров молодежных движений, представителей гражданского общества и экспертов — всего свыше 14 тысяч участников.

Названная в честь города, где она была принята, Дохинская политическая декларация подтверждает приверженность мировых лидеров принципам Копенгагенской декларации 1995 года и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В декларации говорится о трех взаимодополняющих направлениях работы: ликвидации нищеты, обеспечении занятости и достойного труда для всех, а также создание более инклюзивного общества.

Документ связывает социальную справедливость с миром, безопасностью и правами человека и призывает к срочным действиям в сфере борьбы с изменением климата.

Особое внимание в нем уделяется финансированию: декларация подтверждает важность Аддис-Абебской программы действий как неотъемлемой части Повестки 2030, приветствует Севильское соглашение по обновлению финансовых механизмов и призывает укреплять многостороннюю систему.

Контроль за выполнением положений декларации возьмет на себя Комиссия социального развития при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что прогресс в сфере достижения Целей устойчивого развития слишком медленный.

— Дохинская политическая декларация — это импульс для развития, — заявил он, назвав ее «планом для людей», направленным на расширение всеобщей социальной защиты, обеспечение равного доступа к здравоохранению и образованию и преодоление цифрового разрыва.

Генсек отметил, что саммит в Дохе — это мобилизация политической и финансовой воли для выполнения обещаний, данных в Копенгагене.

