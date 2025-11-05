РУ
    10:22, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мировые лидеры приняли Дохинскую декларацию

    На фоне геополитической напряженности и растущего неравенства мировые лидеры приняли на Втором всемирном саммите по социальному развитию Дохинскую политическую декларацию, подтвердив глобальную приверженность построению более справедливого и инклюзивного общества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Новости ООН

    Мировые лидеры приняли Дохинскую декларацию
    Фото: ООН

    Саммит в столице Катара, Дохе, собрал более 40 глав государств и правительств, 170 министров, руководителей международных организаций, лидеров молодежных движений, представителей гражданского общества и экспертов — всего свыше 14 тысяч участников.

    Названная в честь города, где она была принята, Дохинская политическая декларация подтверждает приверженность мировых лидеров принципам Копенгагенской декларации 1995 года и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В декларации говорится о трех взаимодополняющих направлениях работы: ликвидации нищеты, обеспечении занятости и достойного труда для всех, а также создание более инклюзивного общества.

    Документ связывает социальную справедливость с миром, безопасностью и правами человека и призывает к срочным действиям в сфере борьбы с изменением климата.

    Особое внимание в нем уделяется финансированию: декларация подтверждает важность Аддис-Абебской программы действий как неотъемлемой части Повестки 2030, приветствует Севильское соглашение по обновлению финансовых механизмов и призывает укреплять многостороннюю систему.

    Контроль за выполнением положений декларации возьмет на себя Комиссия социального развития при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что прогресс в сфере достижения Целей устойчивого развития слишком медленный.

    — Дохинская политическая декларация — это импульс для развития, — заявил он, назвав ее «планом для людей», направленным на расширение всеобщей социальной защиты, обеспечение равного доступа к здравоохранению и образованию и преодоление цифрового разрыва.

    Генсек отметил, что саммит в Дохе — это мобилизация политической и финансовой воли для выполнения обещаний, данных в Копенгагене.

    Ранее мы писали, что Катар принимает Второй всемирный саммит по социальному развитию.

     

    Катар ООН Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
