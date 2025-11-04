Катар принимает Второй всемирный саммит по социальному развитию

С четвертого по шестое ноября в столице Катара состоится Второй всемирный саммит по социальному развитию. В преддверии саммита прошли дискуссии в рамках Форума решений по социальному развитию и первое заседание лидеров Глобального альянса против голода и бедности.

Учиться друг у друга

Открывая Форум решений, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок отметила, что мероприятие символизирует переход от обсуждения проблем к практическим действиям.

- Слишком часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда не знаем, как помочь людям, которые страдают», – сказала она. - Или же у нас есть решение, но мы не можем или не хотим предпринять необходимые шаги.

По ее словам, мировые лидеры собрались в Дохе, чтобы «учиться друг у друга, использовать удачные идеи, объединять усилия и следовать общим принципам».

Удачные решения

Форум был организован Катаром совместно с Францией при поддержке Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. Он объединил представителей правительств, бизнеса и различных организаций, которые представили успешные примеры проектов в сфере борьбы с бедностью, обеспечения достойных условий труда и социальной интеграции.

Бербок привела ряд примеров. В Сьерра-Леоне реализуется программа поддержки людей с инвалидностью – через обучение, трудоустройство и микрокредиты. В Шри-Ланке инновационный центр проводит профессиональную подготовку молодежи. В Индии национальная система цифровой идентификации позволила открыть более 300 миллионов банковских счетов и расширить доступ к социальным услугам.

Эти инициативы, по ее словам, демонстрируют, каких результатов можно достичь, когда эффективно используются инновации, партнерство и ресурсы.

Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед подчеркнула необходимость перехода от обещаний к выполнению обязательств.

Она отметила важность Дохинской политической декларации, которую планируется принять на саммите:

– Эта декларация призывает к созданию эффективных социальных контрактов – справедливых, инклюзивных и соответствующих реалиям сегодняшнего дня. Чтобы добиться этого, мы должны масштабировать те решения, которые уже доказали свою эффективность.

Глобальный альянс против голода и бедности

В понедельник также состоялось первое заседание высокого уровня Глобального альянса против голода и бедности.

Сегодня, когда более 670 миллионов человек страдают от голода, а 2,3 миллиарда испытывают проблемы с продовольствием, Бербок подчеркнула, что кризис связан не с нехваткой продуктов питания, а с «неравенством, конфликтами и ошибочными политическими решениями».

Климатический кризис подогревает нестабильность

Бербок выделила изменение климата как один из ключевых факторов, усугубляющих продовольственную нестабильность.

В Глобальный альянс, созданный в 2024 году под председательством Бразилии в «Большой двадцатке», уже входит почти 200 участников – правительства, региональные объединения, международные организации и структуры гражданского общества.

Задача встречи – укрепить координацию внутри альянса: расширить социальную защиту, поддержать сельское хозяйство и инвестировать в земледелие, устойчивое к изменению климата.

– В мире, где ресурсов более чем достаточно, можно накормить каждого человека, – подчеркнула Бербок. – Мир без голода и бедности – это не утопия, а цель, которую мы можем достичь, если будем действовать сообща.

Напомним, по данным Всемирного банка, почти 700 миллионов человек во всем мире — около 8,5% населения Земли — живут менее чем на 2,15 доллара в день.