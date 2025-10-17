700 млн человек в мире живут в крайней нищете

Еще около 3,5 миллиарда человек зарабатывают менее 6,85 доллара в день, что в странах со средним уровнем дохода считается показателем бедности.

Генассамблея ООН объявила 17 октября Всемирным днем борьбы с бедностью. Каждый год организация проводит мероприятия для повышения осведомленности о проблеме.

Тема этого года — «Прекращение социального и институционального плохого обращения путем уважения и поддержки семей».

Согласно отчету ООН, после пандемии COVID-19 уровень бедности снова вырос и с 2019 года почти не сокращается. Почти половина населения Земли живет ниже уровня, который во многих странах считается чертой бедности.

Самые бедные страны мира в основном находятся в Африке

По данным онлайн-платформы Visual Capitalist, основанным на апрельском отчете Международного валютного фонда «Мировые экономические перспективы — 2025», большинство беднейших стран мира с точки зрения ВВП на душу населения расположены в странах к югу от Сахары.

Южный Судан с показателем ВВП на душу населения в 251 доллар занимает первое место в списке самых бедных стран мира. За ним следует Йемен — единственная страна Ближнего Востока в десятке, где ВВП на душу населения составляет 417 долларов.

Третье место занимает Бурунди (490 долларов), четвертое — Центральноафриканская Республика (532 доллара). Далее следуют Малави (580), Мадагаскар (595), Судан (625), Мозамбик (663), Демократическая Республика Конго (743) и Нигер (751 доллар). Эти страны составляют десятку самых бедных государств мира.

За последние 25 лет бедность сильнее всего сократилась в Восточной Азии, на Тихоокеанском побережье и в Южной Азии. По прогнозам, к 2030 году 7,3% населения мира все еще будут жить в крайней нищете, а число людей, сумевших выбраться из нее, составит лишь около 69 миллионов.

В рамках целей ООН по ликвидации бедности к 2030 году подчеркивается, что устранение всех форм нищеты является необходимым условием устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что у беднейших стран мира самые большие долги с 2006 года.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.