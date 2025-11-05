Президент принял учредителя группы компаний Qazaq Stroy
Президент Касым-Жомарт Токаев принял учредителя группы компаний Qazaq Stroy Нурлана Артыкбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Во время встречи были обсуждены ключевые направления развития строительной отрасли, а также участие частного бизнеса в реализации инфраструктурных проектов.
Глава государства был проинформирован, что за 10 лет с момента основания компания Qazaq Stroy реализовала свыше 55 проектов, построив более 4,8 млн кв. м жилья, из которых 3,6 млн кв. м составляют социальные объекты.
Как отметил Нурлан Артыкбаев, Qazaq Stroy активно осуществляет социальные инициативы, направленные на поддержку граждан и развитие городской инфраструктуры. Компания ежегодно предоставляет более 100 квартир многодетным и малообеспеченным семьям.