    18:50, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан занял первое общекомандное место на ЧМ по джиу-джитсу

    В Бангкоке (Таиланд) на соревнованиях среди взрослых на чемпионате мира по джиу-джитсу сборная Казахстана, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей, заняла первое место в общекомандном зачете, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    а
    Фото: Минтуризма и спорта РК.

    Чемпионы Казахстана:

    Талант Токтыбаев (контакт, 85 кг), Акбар Елубайулы (контакт, +94 кг), Акжунис Утебаева (контакт, 57 кг), Максат Толенди (ноу-ги, 85 кг), Максат Муратулы (ноу-ги, 56 кг), Атакельди Есетов (ноу-ги, 62 кг), Аслан Канатбек (хиф-контакт, 62 кг), Әбу-Бакир Жанибек (хиф-контакт, 69 кг), Жибек Кулымбетова (неваза, 48 кг), Шерхан Жаксылык (хиф-контакт, 85 кг), Бекзат Баймуратов (хиф-контакт, 77 кг).

    а
    Фото: Минтуризма и спорта РК.

    Общий зачет (взрослые):

    1. Казахстан — 11 «золото», 16 «серебра», 13 «бронзы»

    2. Команда нейтральных атлетов — 10 «золота», 7 «серебра», 17 «бронзы»

    3. ⁠Вьетнам — 8 «золота», 7 «серебра», 10 «бронзы»

    4. Германия — 7 «золота», 3 «серебра», 4 «бронзы»

    5. Бразилия — 6 «золота», 7 «серебра», 4 «бронзы»

    а
    Фото: Минтуризма и спорта РК.

    Чемпионат продлится до 14 ноября. В ближайшие дни состоятся поединки среди спортсменов категорий U16, U18 и U21. В соревнованиях среди взрослых приняли участие около 1100 спортсменов из 59 стран.

    — Джиу-джитсу входит в число приоритетных видов спорта, поддерживаемых государством в Казахстане. Благодаря всесторонней поддержке и созданным условиям этот вид спорта стал массовым и приобрёл широкую популярность. Казахстанские спортсмены добиваются высоких результатов на Азиатских играх, Всемирных играх и других крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира и Азии, — отметили в Минтуризма и спорта.

    Гульжан Тасмаганбетова
