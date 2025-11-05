В Алматы вынесли приговор по делу о крушении самолета Bek Air

Обвиняемыми по делу проходили пилоты воздушного судна — Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, погибшие в авиакатастрофе. Им вменили нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек (часть 3 статьи 344 УК РК).

Суд признал двух пилотов виновными в авиакатастрофе по указанной статье, однако уголовное наказание не назначено в связи с их смертью.

За потерпевшими сохраняется право на удовлетворение гражданских исков, однако вопрос о размере компенсации будет решаться в гражданском суде.

До завершения этого процесса арест на имущество и денежные средства АО «Bek Air» остается в силе.

Что установил суд

Судом установлено, что 27 декабря 2019 года в аэропорту Алматы потерпело крушение воздушное судно Fokker-100 авиакомпании Bek Air. На борту воздушного судна находились 98 человек, из них 93 пассажира и пять членов экипажа. На месте происшествия погибли 11 пассажиров и командир воздушного судна Муратаев, а второй пилот Мулдакулов умер после выписки по месту жительства.

— Судом установлено, что непосредственной причиной авиационного происшествия являлось наличие на поверхности крыла самолета снежно-ледяных отложений. Это привело к несимметричной потере несущих свойств крыла на этапе взлета, сваливанию воздушного судна после отрыва от взлетно-посадочной полосы, его выкатыванию за пределы полосы по заснеженному грунту и столкновению со стальной опорой освещения аэропорта, периметровым железобетонным ограждением и двухэтажным строением, расположенным за пределами аэропорта, — озвучил судья Дастан Алмагамбетов.

В ходе расследования было доказано, что экипаж допустил грубые нарушения требований безопасности полетов. Пилоты не провели надлежащий предполетный осмотр, не выявили обледенение крыла и не выполнили противообледенительную обработку. Кроме того, при взлете был превышен угол тангажа, а попытка прекратить взлет не была предпринята, несмотря на потерю управляемости.

Эти обстоятельства подтверждены итоговым отчетом департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте, трассологической экспертизой и другими материалами уголовного дела.

Суд отверг версию защиты о том, что сотрудники аэропорта Алматы якобы использовали неправильную жидкость при противообледенительной обработке самолета. Данный довод не нашел подтверждения в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства.

— Авиационное происшествие с указанным воздушным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение вреда здоровью, крупный материальный ущерб, а также имущественный и моральный вред потерпевшим, находится в прямой причинно-следственной связи с действиями и бездействием командира воздушного судна Муратаева и второго пилота Мулдакулова, выразившимися в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — сказал судья.

Ранее прокурор просил признать пилотов виновными без назначения наказания в связи с их смертью. Кроме того, гособвинитель потребовал удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать с АО «Bek Air» компенсацию морального и материального вреда на сумму 4,8 млрд тенге и 7 тысяч долларов США.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

В 2021 году в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор бывшим чиновникам и риэлтору, которые незаконно продали земельные участки близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Эксперты в суде заявили, что жертв можно было избежать, если бы на пути не было незаконно построенного жилого дома.

Также в ходе судебного прения адвокаты настаивали на оправдании пилотов и просили возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Международного аэропорта Алматы и Комитета гражданской авиации Минтранспорта.

Также суд арестовал имущество авиакомпании Bek Air.