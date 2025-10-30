Суд арестовал имущество авиакомпании Bek Air

Скамья подсудимых на данном суде, проходящем спустя почти 6 лет после трагедии, пуста — обвиняемыми числятся пилоты Миржан Мулдакулов и Марат Муратбаев, погибшие в авиакатастрофе.

30 октября в ходе заседания было рассмотрено ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество АО «Bek Air» и главы компании Нурлана Жумасултанова для обеспечения гражданских исков, заявленных потерпевшими.

Судья Дастан Алмагамбетов частично удовлетворил это ходатайство.

— Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество АО Bek Air и имущество Нурлана Жумасултанова удовлетворено частично. В части наложения ареста на имущество Жумасултанова суд отказал, в части наложения ареста на имущество АО Bek Air суд удовлетворил, так как при предъявлении гражданского иска суд обязан принять меры для обеспечения иска. Потерпевшими заявлен гражданский иск к АО Bek Air, в деле имеется наложенный арест на воздушное судно, но заявленный гражданский иск превышает указанную сумму стоимость воздушных судов. Каждый самолет оценен в 46 млн тенге, а у нас заявлен иск на сумму в почти 4 млрд тенге, — объяснил судья.

В связи с этим суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на все 7 воздушных судов, двигатели и четыре контейнера, которые принадлежат АО «Bek Air».

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

В 2021 году в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор бывшим чиновникам и риэлтору, которые незаконно продали земельные участки близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Эксперты в суде заявили, что жертв можно было избежать, если бы на пути не было незаконно построенного жилого дома, в который лайнер врезался в то злополучное утро.