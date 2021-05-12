Крушение самолета Bek Air: приговор подсудимым объяснили в суде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районном суде Алматинской области объяснили приговор бывшим чиновникам и риэлтору, которые незаконно продали земельные участки близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело рассматривалось в отношении пятерых экс-чиновников - Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы и риелтора Нурайым Алданиш. Троим дали по 3 года ограничения свободы, остальных приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Талгарского районного суда, судом установлено, что подсудимая Н. Алданиш в 2011 году оказала гражданкам Ж. и О. содействие в «изменении целевого назначения» земельного участка площадью 5,8100 гектаров на «ведение личного подсобного хозяйства».

В результате сегментирования (раздела) по инициативе владельцев Ж. и О., земельный участок площадью 1,3494 гектара на основании проекта раздела, утвержденного начальником ГУ «Отдел земельных отношений Талгарского района» Р. Турысбековым отведен «на озеленение и дорогу». После чего у Н. Алданиш, которая заведомо зная, что земельный участок площадью 1,3494 гектара отведен на «дорогу и озеленение», возник преступный умысел, направленный на безвозмездное завладение земельным участком государства взамен земельного участка О., для дальнейшей продажи. В связи с чем, она неоднократно обращалась к Ж., которой предлагала дозакрепить равноценный земельный участок, взамен земельного участка площадью 1,3494 гектара, однако последняя отказалась.

С этой целью, 26 июня 2013 года Н. Алданиш в группе лиц по предварительному сговору с Абдуллаевым Б.Х. от имени О. обратилась на имя начальника Талгарского отделения Алматинского областного филиала РГП НПЦзем Калыбекова М.О. и Машимбаева Ж.Д. с письменным заявлением об изготовлении идентификационного документа на земельный участок О., на которую в 2013-2014 годах, при содействий Калыбекова М.О. получили идентификационный документ.

Далее Калыбеков М.О. из корыстных побуждений, в целях реализации преступного плана Абдуллаева Б.Х. и Н.Алданиш, в августе в 2013 года, исполняя отведенную ему преступную роль пособника, обратился к начальнику ГУ «Отдел земельных отношений Талгарского района» Турысбекову Р.Б., а в 2014 году Алтынбекулы К. с просьбой утвердить незаконно изготовленный землеустроительный проект.

В последующем, в августе 2013 года Турысбеков Р.Б., 2014 году К.Алтынбекулы утвердили незаконно изготовленный землеустроительный проекты на земельные участки, согласно которому на имя О. предоставлен новый земельный участок в вблизи международного аэропорта города Алматы.

После чего Алданиш Н. от имени О. написала заявление в НПЦзем Талгарского района об изготовлении идентификационного документа на новый земельный участок, в 2013 году сегментировав их на 13 участков, далее в 2014 году один участок сегментированный на 4 участка, продала их по своему усмотрению.

Действиями вышеуказанных лиц государству нанесен ущерб на сумму 10 866 258 тенге (крупный ущерб).

Вина в совершении преступлений доказана признательными показаниями самих соучастников, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий.

Суд признал виновными Турысбекова и Алтынбекулы по ст.ст.308 ч.4 п. «в» (превышение полномочий), 28 ч.5, 190 ч.3 п.1) УК (пособничество в мошенничестве), Алданиш - ст.190 ч.3 п.п.1),4) УК (мошенничество), Машимбаев, Калыбеков, Абдуллаев-ст.ст.28 ч.5, 190 ч.3 п.п.1),4) УК (пособничество в мошенничестве)

Прокурор просил назначить лишение свободы от 4 до 6 лет.

В суде Турысбеков, Алтынбекулы, Машимбаев, Калыбеков, Абдуллаев вину признали полностью. Алданиш вину не признала.

Санкция ст.190 ч.3 УК (мошенничество) предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Санкция ст.308 ч.4 УК (превышение полномочий) - лишение свободы от 5 до 10 лет. Все преступления отнесены к категории тяжких.

Суд установил у Алданиш одно смягчающее обстоятельство - наличие детей. В отношении остальных подсудимых несколько обстоятельств - возмещение ущерба, раскаяние в содеянном, наличие детей и т.д.

Установлены отягчающие обстоятельства: у Алданиш - особо активная роль в совершении преступления, Алтынбекулы – нарушение клятвы. У других подсудимых таких обстоятельств нет.

Учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельств, суд назначил:

- совершившим по два преступления Турысбекову - 5 лет 6 месяцев, Алтынбекулы - 4 года лишения свободы,

- Алданиш с учетом особо активной роли в преступлении - 5 лет лишения свободы,

- виновным в пособничестве в совершении преступления Машимбаеву, Калыбекову, Абдуллаеву - по 3 года ограничения свободы.

На основании амнистии 2016 года назначенное наказание сокращено Алданиш на 1/2 в связи с наличием детей (к отбытию 2 года 6 месяцев), остальным подсудимым в связи с возмещением ущерба - на 1/4.

Турысбеков, Алтынбекулы лишены права занимать должности на государственной службе.

По закону (ст.46 УК) лица, совершившие коррупционные преступления при возмещении ущерба (Турысбеков, Алтынбекулы), отбывают наказание в учреждении минимальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологиее происшествия можно ознакомиться здесь.