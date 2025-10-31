Погибших в авиакатастрофе пилотов Bek Air попросили признать виновными

Скамья подсудимых на этот раз пуста, так как обвиняемыми являются пилоты самолета Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, погибшие в катастрофе.

В ходе прений прокурор Айдос Палманов, он же гособвинитель, заявил, что виновными в происшествии являются именно пилоты.

— В результате авиационного происшествия наступила смерть 13 человек. 53 человека получили физический вред здоровью, 10 человек получили тяжкий вред здоровью, 19 человек — средний вред здоровью, 21 человек — легкий вред здоровью, три человека получили ушибы и травмы. Тяжесть причиненного вреда здоровью этим трем лицам не определена. Прошу суд признать пилотов Марата Муратаева и Миржана Мулдакулова виновными без назначения уголовного наказания в связи со смертью, а гражданские иски потерпевшей стороны удовлетворить в полном объеме, взыскать с АО «Bek Air» в пользу потерпевших компенсацию морального и материального вреда на сумму 4 870 292 195 тенге и 7 тысяч долларов США, — сказал гособвинитель Айдос Палманов.

Обвинение полагает, что летный экипаж воздушного судна не выполнил требования НПА Казахстана, эксплуатационно-технической документации, руководство по эксплуатации воздушного судна, руководство по летной эксплуатации воздушного судна, руководство по техобслуживанию воздушного судна и других международных стандартов, рекомендуемой практики ИКАО, внутренних документов Bek Air, в том числе в части соблюдения концепции чистого воздушного судна и эксплуатации воздушного судна в условиях наземного обледенения.

— Указанное привело к выполнению полета на воздушном судне с наличием снежно-ледяных отложений на крыле, что совокупно с неверной взлетной конфигурацией и неправильным действием летного экипажа в условиях наземного обледенения повлекло катастрофу с человеческими жертвами, — сообщил гособвинитель Айдос Палманов.

Также в результате авиационного происшествия Международному аэропорту Алматы причинен крупный ущерб, имущественный вред на общую сумму 22 895 256 тенге.

— Командир воздушного судна Муратбаев и второй пилот Мулдакулов, имея продолжительный практический опыт работы в качестве пилотов на воздушном судне Fokker 100, будучи убежденными в своем профессионализме, рассчитывая на свои навыки и умения, действуя по неосторожности ввиду преступной самонадеянности, предвидев возможность наступления указанных общественно опасных последствий своих действий, легкомысленно рассчитывая на предотвращение этих последствий, ненадлежаще выполнили требования технической документации. Таким образом, Муратбаев и Мулдакулов нарушили правила эксплуатации воздушного транспорта, являясь лицом, в силу выполнения работы и занимаемой должности, обязанным соблюдать эти правила, что повлекло по неосторожности смерть более двух лиц и причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, причинение крупного ущерба, то есть совершили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 344 УК РК, — сообщил прокурор.

Напомнии, что ранее суд арестовал имущество авиакомпании Bek Air.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

В 2021 году в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор бывшим чиновникам и риэлтору, которые незаконно продали земельные участки близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Эксперты в суде заявили, что жертв можно было избежать, если бы на пути не было незаконно построенного жилого дома.