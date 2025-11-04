Дело Bek Air: адвокаты требуют возбудить дело против работников аэропорта Алматы и КГА

Суд проходит в Турксибском районном суде. Скамья подсудимых в зале пуста — обвиняемыми по делу проходят пилоты воздушного судна Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, погибшие в катастрофе. Ранее прокурор просил признать их виновными.

Во время очередного заседания адвокат потерпевшей стороны Нурлан Халиков обратился к суду с просьбой оправдать погибших пилотов и привлечь к ответственности работников АО «Международный аэропорт Алматы».

По его словам, именно вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками аэропорта, произошло столкновение самолета Fokker-100 с капитальным строением, находившимся всего в девяти метрах от периметрового ограждения аэропорта. Это и повлекло гибель 12 человек.

Адвокат подчеркнул, если бы незаконные постройки в санитарно-защитной зоне были своевременно выявлены, аэропорт мог бы сократить длину взлетно-посадочной полосы и обеспечить безопасные условия для выполнения взлета и посадки.

Кроме того, Халиков заявил о нарушениях при обработке самолета противообледенительной жидкостью, которые, по его мнению, также могли повлиять на исход полета.

— Совокупность доказательств свидетельствует о наличии признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 254 Уголовного кодекса — недобросовестное отношение к обязанностям, — добавил Халиков.

Он попросил суд вынести частное постановление в связи с ненадлежащим качеством досудебного расследования и отсутствием должного прокурорского надзора.

С аналогичной позицией выступил другой адвокат потерпевших — Сергей Державец. По его словам, следствие проходило с многочисленными нарушениями, а вина работников аэропорта и Комитета гражданской авиации была очевидна с самого начала, однако их действия не получили должной правовой оценки.

Он также попросил суд оправдать пилотов по части 3 статьи 344 УК РК и выделить материалы в отношении должностных лиц аэропорта Алматы и Комитета гражданской авиации Минтранспорта в отдельное производство. По мнению защиты, в их действиях усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных статьями 254 и 351 УК РК — «Недобросовестное отношение к обязанностям» и «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».

Напомним, ранее суд арестовал имущество авиакомпании Bek Air.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

В 2021 году в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор бывшим чиновникам и риэлтору, которые незаконно продали земельные участки близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Эксперты в суде заявили, что жертв можно было избежать, если бы на пути не было незаконно построенного жилого дома.