    17:17, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Госдепартамент США – о новой эре в отношениях с Казахстаном

    Президент Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 6 ноября 2025 года подчеркнул огромный потенциал для диалога о расширенном стратегическом партнёрстве с Казахстаном, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Госдепартамент США.

    Госдепартамент США
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Лидеры приветствовали новаторские коммерческие сделки в таких отраслях, как добыча важнейших полезных ископаемых, транспорт, искусственный интеллект и информационные технологии.

    Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп подписали соглашения с американскими компаниями на миллиарды долларов, которые помогут создать тысячи рабочих мест:

    - Приобретение широкофюзеляжных самолётов Boeing 787-9 на сумму 7 млрд долларов для пополнения парка национального авиаперевозчика Air Astana.

    - Заказ американских локомотивов у американской компании Wabtec на сумму 4,2 млрд долларов – крупнейшая сделка по продаже железнодорожного оборудования в истории.

    - Приобретение сельскохозяйственной техники у компании John Deere на сумму от 3 до 5 млрд долларов.

    - Американская компания Cove Capital и Правительство Казахстана достигли соглашения о строительстве завода по добыче и переработке вольфрама с капитальными затратами в размере 1,1 млрд долларов.

    - Контракт на сумму 200 млн долларов, заключённый с американской компанией Leidos на модернизацию национальной системы управления воздушным движением в Казахстане.

    - Партнёрские отношения на сумму до 3,7 млрд долларов между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и американскими технологическими компаниями, включая NVIDIA, HP, Cisco, GDA, Joby Aero Inc, Oracle и Starlink.

    - Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Национальным банком Казахстана, «Национальной инвестиционной корпорацией» и Cerberus Capital Management о создании программы прямых инвестиций на сумму 250 млн долларов.

    Президенты Казахстана и США признали важность инвестиций в следующее поколение лидеров, а также в сохранение уникального культурного наследия каждой страны.

    - Президент Трамп высоко оценивает вклад Правительства Казахстана в развитие Центра Кеннеди, который будет поддерживать развитие искусства и культурные обмены между Соединёнными Штатами и Казахстаном на протяжении многих поколений.

    - Соединённые Штаты и Казахстан обязуются укреплять программы по сохранению культурного наследия между двумя странами, в том числе посредством партнёрских отношений, о которых уже было объявлено между Смитсоновским институтом, частным сектором, Союзом ремесленников Казахстана и недавно созданным Казахстанским фондом культурного наследия.

    - Соединённые Штаты и Казахстан намерены оказывать прямую поддержку двусторонним исследованиям и сохранению культурного наследия в рамках программы Фонда послов США по сохранению культурного наследия.

    Казахстан стал первой страной, присоединившейся к историческим «Авраамским соглашениям» во время второго президентского срока Трампа. Это важный шаг на пути к построению мостов мира и процветанию по всему миру. США и Казахстан намерены провести церемонию подписания, чтобы официально отметить это значимое решение.

    Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере критически важных минералов. Это соглашение углубит сотрудничество в области разведки, переработки и разработки месторождений, что в конечном итоге поможет обеспечить устойчивость и прозрачность цепочек поставок минералов, необходимых для инноваций.

    Ранее сообщалось, что Госсекретарь Марко Рубио поприветствовал министров иностранных дел стран Центральной Азии в зале имени Бенджамина Франклина в Госдепартаменте США в честь десятой юбилейной бизнес-конференции C5+1.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Казахстан Центральная Азия США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
