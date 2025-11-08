Госдепартамент США – о новой эре в отношениях с Казахстаном

Лидеры приветствовали новаторские коммерческие сделки в таких отраслях, как добыча важнейших полезных ископаемых, транспорт, искусственный интеллект и информационные технологии.

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп подписали соглашения с американскими компаниями на миллиарды долларов, которые помогут создать тысячи рабочих мест:

- Приобретение широкофюзеляжных самолётов Boeing 787-9 на сумму 7 млрд долларов для пополнения парка национального авиаперевозчика Air Astana.

- Заказ американских локомотивов у американской компании Wabtec на сумму 4,2 млрд долларов – крупнейшая сделка по продаже железнодорожного оборудования в истории.

- Приобретение сельскохозяйственной техники у компании John Deere на сумму от 3 до 5 млрд долларов.

- Американская компания Cove Capital и Правительство Казахстана достигли соглашения о строительстве завода по добыче и переработке вольфрама с капитальными затратами в размере 1,1 млрд долларов.

- Контракт на сумму 200 млн долларов, заключённый с американской компанией Leidos на модернизацию национальной системы управления воздушным движением в Казахстане.

- Партнёрские отношения на сумму до 3,7 млрд долларов между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и американскими технологическими компаниями, включая NVIDIA, HP, Cisco, GDA, Joby Aero Inc, Oracle и Starlink.

- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Национальным банком Казахстана, «Национальной инвестиционной корпорацией» и Cerberus Capital Management о создании программы прямых инвестиций на сумму 250 млн долларов.

Президенты Казахстана и США признали важность инвестиций в следующее поколение лидеров, а также в сохранение уникального культурного наследия каждой страны.

- Президент Трамп высоко оценивает вклад Правительства Казахстана в развитие Центра Кеннеди, который будет поддерживать развитие искусства и культурные обмены между Соединёнными Штатами и Казахстаном на протяжении многих поколений.

- Соединённые Штаты и Казахстан обязуются укреплять программы по сохранению культурного наследия между двумя странами, в том числе посредством партнёрских отношений, о которых уже было объявлено между Смитсоновским институтом, частным сектором, Союзом ремесленников Казахстана и недавно созданным Казахстанским фондом культурного наследия.

- Соединённые Штаты и Казахстан намерены оказывать прямую поддержку двусторонним исследованиям и сохранению культурного наследия в рамках программы Фонда послов США по сохранению культурного наследия.

Казахстан стал первой страной, присоединившейся к историческим «Авраамским соглашениям» во время второго президентского срока Трампа. Это важный шаг на пути к построению мостов мира и процветанию по всему миру. США и Казахстан намерены провести церемонию подписания, чтобы официально отметить это значимое решение.

Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере критически важных минералов. Это соглашение углубит сотрудничество в области разведки, переработки и разработки месторождений, что в конечном итоге поможет обеспечить устойчивость и прозрачность цепочек поставок минералов, необходимых для инноваций.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь Марко Рубио поприветствовал министров иностранных дел стран Центральной Азии в зале имени Бенджамина Франклина в Госдепартаменте США в честь десятой юбилейной бизнес-конференции C5+1.