Госсекретарь США Марко Рубио организовал прием в честь саммита C5+1

Заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау отметил, что «Мир очень велик, и есть много важных его частей, которым не уделяется должного внимания. Одной из таких частей являются республики Центральной Азии. Я считаю, что Соединенным Штатам давно пора начать более активное взаимодействие».

— Мы очень рады, что сегодня у нас есть возможность поприветствовать наших друзей из республик Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызской Республики и Узбекистана — больших друзей и партнеров Соединенных Штатов, — поприветствовал Кристофер Ландау.

Заместитель Госсекретаря США сообщил, что посетил две из пяти стран Центральной Азии, где «потрясающие возможности для бизнеса, множество способов наладить партнерские отношения».

Сенатор Джим Риш, председатель сенатского комитета по международным отношениям, подчеркнул, что «Соединенные Штаты предлагают странам Центральной Азии реальную возможность работать с надежным партнером и развивать экономику друг друга».

Сенатор сообщил, что присоединился к сенатору Стив Дейнсу, и другим коллегам на этой неделе, чтобы представить законопроект, который устранит устаревшие барьеры на пути к расширению экономического сотрудничества с нашими партнерами из группы C5+1. Это отмена ограничений поправки «Джексона — Вэника».

— Вполне уместно, что в 10-ю годовщину создания дипломатической платформы «С5+1» мы открываем новую захватывающую эру сотрудничества между нашими странами, — заявил сенатор Джим Риш.

Специальный посланник Серджио Гор сообщил, что «когда президент назначил меня специальным представителем по Центральной Азии, он подчеркнул, что при предыдущих администрациях этому региону не уделялось должного внимания. Он заверил меня, что у меня будет прямая связь с Белым домом и, что я буду уделять этому региону должное внимание».

Гор также рассказал о визите в Казахстан и Узбекистан, где их "гостеприимно приняли и сытно кормили". Чиновник отметил, что с нетерпением ждет возможности посетить Туркменистан, Таджикистан и Кыргызскую Республику в ближайшем будущем.

— Во время нашего визита мы воочию убедились в значительном прогрессе, которого наши страны достигли в области инноваций, образования и деловых связей. Мы встретились с партнерами, которые готовы сотрудничать с американскими компаниями, предлагающими высокие стандарты, прозрачность и реальную пользу для их сотрудников. Мы также провели плодотворные дискуссии о том, что Америка снова открыта для бизнеса, и о ключевых инвестиционных возможностях в Соединенных Штатах. США гордятся тем, что сотрудничают с теми, кто стремится к подлинному партнерству, основанному на взаимных интересах, — сообщил Серджио Гор.

Чиновник отметил, что президент Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с президентами стран Центральной Азии, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность миру и процветанию для шести государств.

Фото: secrubio / instagram

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Дональд Трамп ясно дал понять: он хочет, чтобы американская внешняя политика основывалась на национальных интересах Соединенных Штатов.

— У вас есть национальные интересы, и у нас есть национальные интересы. Когда внешняя политика работает лучше всего? Она работает лучше всего, когда национальные интересы двух стран совпадают, — заявил Марко Рубио.

Госсекретарь отметил, что «Наши национальные интересы совпадают, и я думаю, что сегодняшний прием, предстоящая встреча и некоторые другие мероприятия, которые мы проведем вместе в ближайшие месяцы и недели, еще больше укрепят наши отношения».

— Мы можем работать как на двусторонней, так и на региональной основе с Соединенными Штатами, и я рад быть частью этого процесса, быть госсекретарем, советником по национальной безопасности и архивариусом в этот ключевой момент в истории нашей страны вместе с каждым из вас. Поэтому я намерен сделать все, что в моих силах, с дипломатической точки зрения, намерен сделать все, что в моих силах, из своего кабинета в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп встретит лидеров Центральной Азии в Белом Доме.