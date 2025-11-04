Трамп встретит лидеров Центральной Азии в Белом Доме

Ожидается, что участники встречи в формате «С5+1» сделают ряд заявлений о перспективах сотрудничества США и нашего региона. Стороны затронут широкий круг вопросов.

Согласно источникам агентства, передовые группы делегаций стран Центральной Азии уже прибыли в Вашингтон, где совместно с американской стороной проводят подготовку к встрече.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Важно отметить, что в тот же день в 12:30 часов по местному времени пройдет бизнес-конференция «Десятая годовщина C5+1» в здании «The Reach Kennedy center», являющемся частью Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Этот центр является одной из крупнейших концертных и оперных площадок США.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

«The Reach» представляет собой комплекс павильонов, репетиционных и музыкальных залов, лекционных помещений и многофункциональных комнат для встреч, расположенных на крупнейшей зеленой крыше Вашингтона. Архитектура комплекса гармонично вписывается в природное окружение и открывает виды на исторические достопримечательности города – Монумент Вашингтона и Мемориал Линкольна.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

В составе казахстанской делегации будет заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

В рамках бизнес-конференции предусмотрен ряд сессий, которые по предварительной информации будут посвящены укреплению сотрудничества между США и Центральной Азией в экономической сфере: транспортные маршруты и цепочки поставок, энергетика и важнейшие полезные ископаемые, цифровизация и искусственный интеллект, а также взаимодействие между бизнесом.

Планируются также культурные представления и национальные стенды из стран С5+1.

Напомним, на прошлой неделе состоялся визит специального представителя Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора и заместителя государственного секретаря США Кристофера Ландау.