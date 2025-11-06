«Кайрат» забил гол в ворота «Интера»

Вся оборона «Интера» и голкипер в Соммер вместе с ней при подаче от углового флажка выключаются из борьбы после отскока мяча от головы де Врея и только в качестве зрителей наблюдают за тем, как вице-капитан гостей в прыжке отправляет его метров с восьми точно в нижний угол миланских ворот.

Финалист турнира впервые пропускает в нынешнем розыгрыше.

На 55-й минуте Кайрат впервые забивает гол на стадионе Сан-Сиро в Милане. Автор гола Офри Арад.

Напомним, матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов между клубом «Интер» и алматинским «Кайратом» начался в 21.00 по местному времени в г. Милане (Италия).

В конце первого тайма гол забил «Интер».

Ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча против миланского «Интера».

