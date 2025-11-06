РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:30, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» забил гол в ворота «Интера»

    Счет сравнялся в матче «Интер» (Милан) и «Кайрат» (Алматы), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    интер кайрат
    Фото: ru.uefa.com

    Вся оборона «Интера» и голкипер в Соммер вместе с ней при подаче от углового флажка выключаются из борьбы после отскока мяча от головы де Врея и только в качестве зрителей наблюдают за тем, как вице-капитан гостей в прыжке отправляет его метров с восьми точно в нижний угол миланских ворот.

    Финалист турнира впервые пропускает в нынешнем розыгрыше.

    На 55-й минуте Кайрат впервые забивает гол на стадионе Сан-Сиро в Милане. Автор гола Офри Арад.

    Напомним, матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов между клубом «Интер» и алматинским «Кайратом» начался в 21.00 по местному времени в г. Милане (Италия). 

    В конце первого тайма гол забил «Интер».

    Ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча против миланского «Интера».

    Что известно о сопернике «Кайрата» — миланском «Интере», читайте по ссылке.

     

    Теги:
    Спорт Футбол Италия Казахстан ФК «Кайрат»
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
