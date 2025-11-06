В матче «Интер» — «Кайрат» открыт счет

Как и ожидалось, хозяева поля начали игру с активных атак. Но достойную игру показывает вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков. В одном из эпизодов в штрафной «Кайрата» судья матча прибег к технологии VAR, но отменил пенальти в ворота алматинцев.

Постепенно к середине первого тайма «кайратовцы» попытались перейти к контратакам. На 28-й минуте Громыко от левого флажка навесил на дальнюю штангу, головой с угла вратарской сильно пробил Эдмилсон — вратарь «Интера» Зоммер выручил свою команду!

Фото: ru.uefa.com

Перестало клеиться в атаке у «Интера», начинают немного нервничать хозяева.

Более того, на 43-й Сатпаев отметился отличным ударом! Слева на полуфланге он получил мяч, двинулся к центру и сильно пробил из-за пределов штрафной площади! Мяч попал в штангу.

Но в конце первого тайма гол забил «Интер». Прошел навес с левого фланга, сначала пробил Эспозито. На подборе оказался первым Лоутаро Мартинесем, который добил мяч в сетку.

Ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча против миланского «Интера».

