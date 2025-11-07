В Белом доме состоялся разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля

Основной темой беседы стало намерение Республики Казахстан присоединиться к Соглашениям Авраама.

Глава нашего государства подчеркнул, что Президент США Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.

Присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН.

Фото: Акорда

Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности.

Фото: Акорда

Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение Президента Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама, отметив, что оно будет побуждать другие страны поддержать данную инициативу.

— Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама, — заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.

Ранее Дональд Трамп отметил, что Казахстан стал первой страной за время его второго срока, присоединившийся к Авраамским соглашениям.

Авраамовские соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ и Бахрейном в период первого президентского срока Трампа. Позже к ним присоединились Марокко и Судан, что стало первым случаем нормализации отношений между Израилем и арабскими странами за четверть века.