    07:04, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Белом доме состоялся разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля

    В ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    а
    Фото: Акорда

    Основной темой беседы стало намерение Республики Казахстан присоединиться к Соглашениям Авраама.

    Глава нашего государства подчеркнул, что Президент США Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.

    Присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН. 

    а
    Фото: Акорда

    Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности.

    а
    Фото: Акорда

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение Президента Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама, отметив, что оно будет побуждать другие страны поддержать данную инициативу.

    — Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама, — заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Казахстан стал первой страной за время его второго срока, присоединившийся к Авраамским соглашениям.

    Авраамовские соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ и Бахрейном в период первого президентского срока Трампа. Позже к ним присоединились Марокко и Судан, что стало первым случаем нормализации отношений между Израилем и арабскими странами за четверть века.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Казахстан Политика Израиль США Дональд Трамп
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
