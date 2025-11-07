РУ
    05:29, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан первым присоединился к Авраамским соглашениям — Трамп

    Дональд Трамп отметил, что Казахстан стал первой страной за время его второго срока, присоединившийся к Авраамским соглашениям, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Фото: derechadiario.com.ar

    — Я только что провел важный телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан — первая страна за время моего второго президентского срока, присоединившаяся к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру. Сегодня все больше стран присоединяются к Миру и процветанию благодаря моим Соглашениям Авраама. Вскоре мы объявим о церемонии подписания, чтобы придать им официальный характер, и еще много стран пытаются присоединиться к этому клубу сильных. Еще многое предстоит сделать, чтобы объединить страны ради стабильности и роста — реального прогресса, реальных результатов. Благословенны миротворцы! — сообщил Дональд Трамп в TruthSocial.

    Ранее сообщалось, что этот шаг направлен на оживление Авраамских соглашений как платформы для сотрудничества между Израилем и странами арабского и мусульманского мира под эгидой США

    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
