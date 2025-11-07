Казахстан первым присоединился к Авраамским соглашениям — Трамп

— Я только что провел важный телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан — первая страна за время моего второго президентского срока, присоединившаяся к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру. Сегодня все больше стран присоединяются к Миру и процветанию благодаря моим Соглашениям Авраама. Вскоре мы объявим о церемонии подписания, чтобы придать им официальный характер, и еще много стран пытаются присоединиться к этому клубу сильных. Еще многое предстоит сделать, чтобы объединить страны ради стабильности и роста — реального прогресса, реальных результатов. Благословенны миротворцы! — сообщил Дональд Трамп в TruthSocial.