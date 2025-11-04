Дорожные карты по развитию спорта утвердят в Казахстане до 20 декабря

— При этом важно не только строить новые объекты, но и обеспечить эффективную эксплуатацию уже действующих спортивных сооружений. Например, жители города Талгар Алматинской области жалуются, что стадион «Жастар» в заброшенном состоянии и не задействован для проведения массовых спортивных мероприятий и организации секций. Министерству туризма и спорта и акиматам следует обеспечить строгий контроль за целевым и эффективным использованием спортивных объектов, — сказал Премьер-министр во время заседания Правительства.

Он отметил, что в последние годы идет активное строительство спортивных объектов. Только в прошлом году построено 90 сооружений, причем 61 из них в сельской местности. В текущем году уже открыты и будут завершены работы еще на 102 объектах.

— В целях оптимизации государственных расходов акиматам необходимо привлекать внебюджетные средства, активнее использовать типовые проекты. Государство оказывает поддержку бизнесу и ожидает встречных шагов по развитию социальной и спортивной инфраструктуры. Предприниматели уже откликнулись на призыв Президента страны о приватизации футбольных клубов. Мы должны создавать качественный резерв для профессионального спорта, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он также отметил необходимость уделять внимание развитию спортивных школ-интернатов. По словам Премьера, такие учреждения до сих пор отсутствуют в ряде регионов, например, в областях Улытау и Абай, Алматинской и Костанайской областях. Следует использовать положительный пример Атырауской области, где реализуется проект строительства спортивной школы-интерната через механизм государственно-частного партнерства.

Он добавил, что в Астане накоплен успешный опыт по развитию сети инновационных детских центров, созданных за счет частных инвестиций. Это необходимо применять и в других регионах.

— Акиматам регионов и Министерству туризма и спорта поручаю до 20 декабря текущего года разработать и утвердить дорожные карты на 2026–2028 годы по развитию спортивной инфраструктуры и массового спорта. Акимам Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской областей, городов Шымкент и Астана активизировать работу по привлечению инвесторов для приватизации футбольных клубов. Акиматам регионов в целях развития массового спорта обеспечить реализацию проекта «Доступный спорт», а также решить вопросы увеличения количества тренеров-инструкторов, особенно в сельской местности, — добавил Премьер.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заявил, что к 2029 году доля занимающихся спортом казахстанцев достигнет 50%.