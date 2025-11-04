Три казахстанских футбольных клуба станут частными до конца ноября

По его словам, 30 октября 2025 года ФК «Кайсар» официально перешел в частную собственность и был передан в управление главе компании TAU Group LTD Имангали Козбакову.

— Акиматом города выделен земельный участок под строительство футбольной академии. Общий объем инвестиций составляет 12 млрд тенге, — сказал Лория.

До 15 ноября этого года планируется завершить процесс передачи прав собственности новым инвесторам футбольных клубов «Кызыл-Жар» и «Женис».

— В отношении футбольного клуба «Женис» акиматом столицы определен земельный участок под строительство современной футбольной академии. Параллельно ведутся юридические процедуры по передаче инвестору. Завершение процесса планируется до 15 ноября 2025 года. Общий объем инвестиций в футбольную академию составляет порядка 16 миллиардов тенге, — добавил генсек КФФ.

Кроме того, до конца ноября завершится приватизация ФК «Шахтер» (Караганда).

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить 14 футбольных стадионов.