14 футбольных стадионов планируют построить в Казахстане

По словам министра, во исполнение поручения Главы государства ведется активная работа по реконструкции и строительству футбольных арен в областных центрах с привлечением спонсорских средств.

Так, в городе Кызылорда уже введен в эксплуатацию новый стадион на 11 тысяч зрительских мест, оснащенный современным покрытием, соответствующим требованиям УЕФА.

В Астане продолжается строительство стадиона на 3 600 мест, завершить который планируется в первом квартале 2026 года.

— При этом сохраняется потребность в строительстве 14 новых стадионов, по 10 из них ведется разработка проектно-сметной документации, — отметил Ербол Мырзабосынов.

Кроме того, подлежат реконструкции 7 действующих футбольных стадионов. В Караганде и Уральске уже ведутся ремонтные работы, в Атырау и Актау проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы, а в Усть-Каменогорске ожидается проведение госэкспертизы проекта.

Также требуется разработка проектно-сметной документации по двум стадионам — в Алматы и Жезказгане.

Всего на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 7 432 футбольные площадки, из которых 1 420 нуждаются в ремонте, а дополнительная потребность составляет 1 694 площадки.

— В связи с чем министерством утвержден План строительства детских футбольных площадок. Начата реализация 685 проектов за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 35 спортивных объектов.