    11:21, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    14 футбольных стадионов планируют построить в Казахстане

    По 10 стадионам уже ведется разработка проектно-сметной документации. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    По словам министра, во исполнение поручения Главы государства ведется активная работа по реконструкции и строительству футбольных арен в областных центрах с привлечением спонсорских средств. 

    Так, в городе Кызылорда уже введен в эксплуатацию новый стадион на 11 тысяч зрительских мест, оснащенный современным покрытием, соответствующим требованиям УЕФА.

    В Астане продолжается строительство стадиона на 3 600 мест, завершить который планируется в первом квартале 2026 года.

    — При этом сохраняется потребность в строительстве 14 новых стадионов, по 10 из них ведется разработка проектно-сметной документации, — отметил Ербол Мырзабосынов. 

    Кроме того, подлежат реконструкции 7 действующих футбольных стадионов. В Караганде и Уральске уже ведутся ремонтные работы, в Атырау и Актау проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы, а в Усть-Каменогорске ожидается проведение госэкспертизы проекта.

    Также требуется разработка проектно-сметной документации по двум стадионам — в Алматы и Жезказгане.

    Всего на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 7 432 футбольные площадки, из которых 1 420 нуждаются в ремонте, а дополнительная потребность составляет 1 694 площадки. 

    — В связи с чем министерством утвержден План строительства детских футбольных площадок. Начата реализация 685 проектов за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций, — сказал министр.

    Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 35 спортивных объектов. 

    Карина Кущанова
