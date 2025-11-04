РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:08, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    35 спортивных объектов запустили в Казахстане с начала года

    За девять месяцев текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 35 спортивных объектов. До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 67. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    По данным Минспорта, на сегодняшний день в стране насчитывается 25 760 спортивных сооружений, из них 23 678 находятся в государственной собственности, 2 082 в частной. При этом на 1 298 объектах требуется проведение ремонтных работ.

    — В последние годы внедряются современные стандарты проектирования и эксплуатации спортивных объектов, направленные на повышение их доступности, эффективности и универсальности, — отметил министр. 

    Согласно действующей методологии, обеспеченность населения спортивной инфраструктурой определяется из расчета 80 квадратных метров спортивных залов и 25 квадратных метров зеркала воды бассейнов на 1 000 человек.

    По итогам 2024 года уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой составил 55,1%. Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Павлодарской области — 69,4%, Жамбылской — 68,3% и Карагандинской — 66,6%.

    В соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта, к 2029 году этот показатель планируется увеличить до 65%.

    Кроме того, в министерстве внедряется система ключевых показателей эффективности (KPI) для заместителей акимов, курирующих сферу спорта, а также для руководителей спортивных федераций. Одними из основных критериев оценки являются уровень развития спортивной инфраструктуры и охват граждан массовым спортом.

    Среди крупных проектов этого года министр выделил Гребной канал международного уровня, открытый в Туркестане. Он позволит активно развивать гребные и академические виды спорта, а также привлечет туристов.

    Еще одним значимым проектом является Национальный университет спорта, строительство которого завершается в Астане.

    — Университет будет выполнять функции учебного заведения и многопрофильного спортивного, научного центра. Это даст импульс развитию спортивной индустрии в стране и позволит укрепить региональное и международное сотрудничество. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на декабрь 2025 года, — подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

    Карина Кущанова
