35 спортивных объектов запустили в Казахстане с начала года

По данным Минспорта, на сегодняшний день в стране насчитывается 25 760 спортивных сооружений, из них 23 678 находятся в государственной собственности, 2 082 в частной. При этом на 1 298 объектах требуется проведение ремонтных работ.

— В последние годы внедряются современные стандарты проектирования и эксплуатации спортивных объектов, направленные на повышение их доступности, эффективности и универсальности, — отметил министр.

Согласно действующей методологии, обеспеченность населения спортивной инфраструктурой определяется из расчета 80 квадратных метров спортивных залов и 25 квадратных метров зеркала воды бассейнов на 1 000 человек.

По итогам 2024 года уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой составил 55,1%. Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Павлодарской области — 69,4%, Жамбылской — 68,3% и Карагандинской — 66,6%.

В соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта, к 2029 году этот показатель планируется увеличить до 65%.

Кроме того, в министерстве внедряется система ключевых показателей эффективности (KPI) для заместителей акимов, курирующих сферу спорта, а также для руководителей спортивных федераций. Одними из основных критериев оценки являются уровень развития спортивной инфраструктуры и охват граждан массовым спортом.

Среди крупных проектов этого года министр выделил Гребной канал международного уровня, открытый в Туркестане. Он позволит активно развивать гребные и академические виды спорта, а также привлечет туристов.

Еще одним значимым проектом является Национальный университет спорта, строительство которого завершается в Астане.